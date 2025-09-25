Állampapír: itt a meglepetés, nagyot emelkedett a kötvények kamata, nem csak a FixMÁP érintett - ennek nagyon sokan fognak örülni

Októbertől megújul a lakossági állampapír-paletta. A FixMÁP és a MÁP Plusz az eddigieknél is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal állnak a hazai lakossági befektetők rendelkezésére – derült ki az ÁKK friss közleményéből.
Az idei legnépszerűbb állampapír,
Ezzel párhuzamosan az ÁKK mérsékelte a változó kamatozású papírok felárát, amivel átrendezést hajt végre a fix és változó kamatozású állampapírok között.
A BMÁP 6 éves futamidővel és évi 6,85 százalékos induló kamattal érhető majd el október elejétől,
a PMÁP pedig a kamatfelár csökkentése mellett továbbra is infláció feletti kamatozást kínál a hazai lakossági befektetők számára.
A befektetői és adósságkezelési szempontok figyelembevételével az ÁKK célja a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett a fix kamatozású állampapírok arányának további emelése, a portfólió átlagos futamidejének hosszabbítása, valamint a lakossági portfólió egységesítése.
A hírt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is kommentálta, a tárcavezető posztjában kiemelte:
Októbertől egyszerűbb, kiszámíthatóbb és még vonzóbb lesz a fix lakossági állampapír-paletta. A kormány célja világos: a magyar családok megtakarításait tovább erősíteni, biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínálni. Az új állampapír-sorozatok október elsejétől elérhetőek.
A kamatok emelése az elmúlt hetek lakossági állampapír-értékesítési adatait látva kifejezetten jó döntésnek tűnik az illetékesek részéről, a lakossági állampapírok iránti kereslet ugyanis az elmúlt hetekben drasztikus mértékben visszaesett a nyár közepén tapasztalt csúcsokról, ennek oka pedig eredhetett abban, hogy a befektetők látták, a hazai részvénypiacon mekkora hozamokat lehetett elérni az első félév során, így a vagyonok a tőkepiacra vándoroltak az állampapírok helyett. Fontos részlet ugyanakkor, hogy míg a lakossági állampapírok adómentesek, addig például a részvénypiaci nyereségek nem azok, így a befektetőknek ezzel is számolniuk kell döntéseik meghozatala során.
A FixMÁP új, 2030/Q4-es sorozata október elsejétől érhető el, ötéves futamidővel. Az ÁKK 500 milliárd forintnyi papírt hirdetett meg forgalomba hozatalra. Aki az új FixMÁP-ot választja, évi 7 százalékos kamatot tehet majd zsebre, szemben az eddigi, 3 és 5 éves futamidővel elérhető, 6,5 százalékos éves kamatot fizető papírral. Az is változás, hogy a friss sorozatban csak 5 éves futamidő szerepel, az eddig elérhető 3 éves lejárat nem.
A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) új sorozata szintén október elsejével rajtol, szintén ötéves futamidővel, és ugyancsak emelt kamatozással. A papír ugyanúgy évente emelkedő kamatozással rajtol, mint elődje, a befektetők azonban már a megvétel pillanatában magasabb éves kamattal számolhatnak, mint eddig: a MÁP Plusz kamata ugyanis sávosan emelkedik minden évben, a sávozás viszont 5,75 százalékról rajtolt, és jutott el az ötödik évre 6,75 százalékra – ez most megváltozik, a kamatfizetés 6,5 százalékról rajtol, és ér révbe 7,5 százalékon,
a befektetők így lényegesen magasabb hozamot érhetnek el a teljes időtartam alatt, mint tették azt eddig.
A Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) esetében is történt változás, a friss sorozatban nem esik szó 4, csak 6 éves futamidőről, ezenfelül a kamatprémium mértéke is változott. A BMÁP eddig 6 éves futamidő mellett úgy fizetett kamatot, hogy az
Ez most úgy változik, hogy az első négy év során 0,75 százalékos kamatprémium kerül a kamatbázisra, az utolsó két évben pedig 1 százalék a prémium mértéke. Így jön ki, hogy az új BMÁP-sorozat induló éves kamata 6,85 százalék.
A hazai lakossági állampapírpiac korábbi királya sem maradt érintetlenül, a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) futamideje maradt 10 év, a kamatbázis pedig maradt az előző éves átlagos infláció mértéke, a kamatprémium viszont nagyot zsugorodott, immáron mindössze 0,1 százalékot fizet évente a bázison felül, szemben a korábbi sorozatokkal, melyek prémiuma 0,5-ről 1 százalékra emelkedett a futamidő előrehaladtával.
