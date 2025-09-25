Deviza
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Állampapír: itt a meglepetés, nagyot emelkedett a kötvények kamata, nem csak a FixMÁP érintett - ennek nagyon sokan fognak örülni

Októbertől megújul a lakossági állampapír-paletta. A FixMÁP mellett a MÁP Plusz kamatai is emelkednek, ezzel nagyot nő a hazai lakossági állampapírpiac vonzereje. A Bónusz és a Prémium sorozatok kamatozása sem maradt változatlan.
Mészáros Gergő
2025.09.25, 14:08
Frissítve: 2025.09.25, 15:24

Októbertől megújul a lakossági állampapír-paletta. A FixMÁP és a MÁP Plusz az eddigieknél is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal állnak a hazai lakossági befektetők rendelkezésére – derült ki az ÁKK friss közleményéből.

Új álampapír: már forognak az új sorozatok, a régi BMÁP-okat szépen megvették a múlt héten állampapír LUS_IMG_3284 állampapír magyar államkincstár mák
Hatalmas meglepetés: emelkedik az állampapírok kamata / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hatalmas meglepetés: emelkedik az állampapírok kamata

Az idei legnépszerűbb állampapír, 

  • a FixMÁP 5 éves futamidő mellett évi 7 százalékos kamattal lesz kapható, szemben az eddigi 6,5 százalékos kifizetéssel, 
  • a MÁP Plusz kamata pedig a 6,5-7,5 százalékos sávban alakul októbertől, szemben az eddigi formulával, amiben 5,75-ről 6,75 százalékra emelkedett a kamat a futamidő vége felé közeledve. 

Ezzel párhuzamosan az ÁKK mérsékelte a változó kamatozású papírok felárát, amivel átrendezést hajt végre a fix és változó kamatozású állampapírok között. 

A BMÁP 6 éves futamidővel és évi 6,85 százalékos induló kamattal érhető majd el október elejétől,

a PMÁP pedig a kamatfelár csökkentése mellett továbbra is infláció feletti kamatozást kínál a hazai lakossági befektetők számára. 

A befektetői és adósságkezelési szempontok figyelembevételével az ÁKK célja a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett a fix kamatozású állampapírok arányának további emelése, a portfólió átlagos futamidejének hosszabbítása, valamint a lakossági portfólió egységesítése. 

A hírt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is kommentálta, a tárcavezető posztjában kiemelte:

Októbertől egyszerűbb, kiszámíthatóbb és még vonzóbb lesz a fix lakossági állampapír-paletta. A kormány célja világos: a magyar családok megtakarításait tovább erősíteni, biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínálni. Az új állampapír-sorozatok október elsejétől elérhetőek.

 

A kamatok emelése az elmúlt hetek lakossági állampapír-értékesítési adatait látva kifejezetten jó döntésnek tűnik az illetékesek részéről, a lakossági állampapírok iránti kereslet ugyanis az elmúlt hetekben drasztikus mértékben visszaesett a nyár közepén tapasztalt csúcsokról, ennek oka pedig eredhetett abban, hogy a befektetők látták, a hazai részvénypiacon mekkora hozamokat lehetett elérni az első félév során, így a vagyonok a tőkepiacra vándoroltak az állampapírok helyett. Fontos részlet ugyanakkor, hogy míg a lakossági állampapírok adómentesek, addig például a részvénypiaci nyereségek nem azok, így a befektetőknek ezzel is számolniuk kell döntéseik meghozatala során. 

Így néz ki a friss lakossági állampapír-paletta 

A FixMÁP új, 2030/Q4-es sorozata október elsejétől érhető el, ötéves futamidővel. Az ÁKK 500 milliárd forintnyi papírt hirdetett meg forgalomba hozatalra. Aki az új FixMÁP-ot választja, évi 7 százalékos kamatot tehet majd zsebre, szemben az eddigi, 3 és 5 éves futamidővel elérhető, 6,5 százalékos éves kamatot fizető papírral. Az is változás, hogy a friss sorozatban csak 5 éves futamidő szerepel, az eddig elérhető 3 éves lejárat nem.

A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) új sorozata szintén október elsejével rajtol, szintén ötéves futamidővel, és ugyancsak emelt kamatozással. A papír ugyanúgy évente emelkedő kamatozással rajtol, mint elődje, a befektetők azonban már a megvétel pillanatában magasabb éves kamattal számolhatnak, mint eddig: a MÁP Plusz kamata ugyanis sávosan emelkedik minden évben, a sávozás viszont 5,75 százalékról rajtolt, és jutott el az ötödik évre 6,75 százalékra – ez most megváltozik, a kamatfizetés 6,5 százalékról rajtol, és ér révbe 7,5 százalékon, 

a befektetők így lényegesen magasabb hozamot érhetnek el a teljes időtartam alatt, mint tették azt eddig.

A Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) esetében is történt változás, a friss sorozatban nem esik szó 4, csak 6 éves futamidőről, ezenfelül a kamatprémium mértéke is változott. A BMÁP eddig 6 éves futamidő mellett úgy fizetett kamatot, hogy az 

  • állt egy kamatbázisból, mely megegyezik az adott kamatperiódusra alkalmazandó kamatmérték meghatározásának napján és ezt megelőzően tartott összesen négy eredményes, 3 (három) hónapos hátralévő futamidejű diszkontkincstárjegy-aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával,
  • és erre jött a kamatprémium, ami az első négy évben 1, az utolsó két évben pedig 1,5 százalék volt.

Ez most úgy változik, hogy az első négy év során 0,75 százalékos kamatprémium kerül a kamatbázisra, az utolsó két évben pedig 1 százalék a prémium mértéke. Így jön ki, hogy az új BMÁP-sorozat induló éves kamata 6,85 százalék.

A hazai lakossági állampapírpiac korábbi királya sem maradt érintetlenül, a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) futamideje maradt 10 év, a kamatbázis pedig maradt az előző éves átlagos infláció mértéke, a kamatprémium viszont nagyot zsugorodott, immáron mindössze 0,1 százalékot fizet évente a bázison felül, szemben a korábbi sorozatokkal, melyek prémiuma 0,5-ről 1 százalékra emelkedett a futamidő előrehaladtával.

