Állampapír: 7 százalékos éves kamat azonnal, vagy 7,5 százalék öt év múlva - hatalmasat nyernek a befektetők a kötvények ráncfelvarrásával

Hatalmas hírt jelentett be az Államadósság Kezelő Központ csütörtökön: az ÁKK friss közlése szerint rég nem látott változások jönnek a hazai lakossági állampapír-palettában október elsejétől, két közkedvelt sorozat, a FixMÁP és a MÁP Plusz esetében lényegesen nőnek a kamatok, a Bónusz Magyar Állampapír és a korábbi sztár, a Prémium Magyar Állampapír viszont nagyot veszít majd kamatozásából, így minden bizonnyal még tovább csökken majd a keresletük.
Az ÁKK által meghirdetett, új lakossági állampapír-sorozatok közül a befektetői érdeklődés középpontjába szinte biztosan a FixMÁP és a MÁP Plusz kerülnek majd. A FixMÁP esetében ez nem meglepetés, mivel a Fix papír az elmúlt hónapokban kivétel nélkül vezette a heti értékesítési listákat, a MÁP Plusznak viszont jót fog tenni az újdonsült népszerűség, a sávosan emelkedő kamatozású papír viszont ugyanis az elmúlt időszakban rendre a népszerűségi lista második felében kullogott.
Az új sorozatokkal, melyek október elejétől válnak majd elérhetővé, az alábbi fontos változások lépnek majd életbe:
Az új felállás szerint messze ez a két papír lesz a legjobb választás a hazai lakossági állampapírpiaci kínálatban: mindkét sorozat ugyanis lejáratig tartva, közel 40 százalékos hozamot biztosít majd a befektetők számára – ami, még ha az S&P 500 elmúlt ötéves teljesítményéhez (99 százalék) mérten nem mondható kiugróan erősnek, kockázat- és adómentességével mindenféleképpen kárpótolja a befektetőket, akiknek a hazai állampapírok választása esetén még a devizaárfolyamok jelentette kockázatokkal sem kell számoljanak.
Míg a FixMÁP és a MÁP Plusz jelentős vonzerőjavításon esett át, addig a Bónusz és a Prémium Magyar Állampapírokról mindennek az ellenkezője mondható el.
A BMÁP esetében megszűnik a 4 éves futamidő, és ezentúl csak 6 évre lehet majd megvenni a papírt, és ugyan a kamatbázis változatlanul a kamatmérték meghatározásának napján és ezt megelőzően tartott összesen négy eredményes, három hónapos hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy-aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával egyezik majd meg, az erre ráépülő kamatprémium nagyot csökken,
végeredményben így nagyban lejjebb kerül majd a teljes hozam is. Az új BMÁP-sorozat induló éves kamata egyébként 6,85 százalék, szemben a jelenleg még elérhető 7,1 százalékos sorozattal.
A PMÁP esetében viszont még ennél is jelentősebb a vonzerő csökkenése, a hazai lakossági állampapírpiac egykori királya, mely inflációkövető mivolta nyomán nem olyan rég még 20 százalék feletti kamatokat is kifizetett befektetőinek, ezentúl ennél jóval kevesebbre lesz majd csak hivatott. A 10 éves futamidő változatlan, a kamatbázis pedig szintén maradt az előző éves átlagos infláció mértéke, a kamatprémium viszont nagyot zsugorodott, immáron mindössze 0,1 százalékot fizet évente a bázison felül, szemben a korábbi sorozatokkal, melyek prémiuma 0,5-ről 1 százalékra emelkedett a futamidő előrehaladtával.
A lakossági állampapírok iránti kereslet az elmúlt hetekben nagymértékben megcsappant, a múlt héten mindössze 39,7 milliárd forint értékben talált gazdára lakossági állampapír. Az ÁKK adatai szerint már az ezt megelőző, 37. héten is mindösszesen 41 milliárd forint értékben keltek el lakossági állampapírok itthon, ami nagymértékben alulmúlta nemcsak a július végi, közel 100 milliárd forintos heti forgalmat, de az elmúlt hetek korábbi lokális mélypontját jelentő 45,7 milliárdos értékesítést is.
A keresleti csökkenést látva teljes mértékben időszerűnek tekinthető a paletta újrarajzolása.
Az ÁKK legfrissebb adatai szerint a lakosság még úgy is PMÁP-ban tartja a legtöbb pénzét, hogy a kötvény már egy jó ideje elvesztette azt a fényét, amivel korábban mindenkit levett a lábáról.
A friss állampapírkörképet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is kommentálta, a tárcavezető közösségi média oldalán kiemelte:
Októbertől egyszerűbb, kiszámíthatóbb és még vonzóbb lesz a fix lakossági állampapír-paletta. A kormány célja világos: a magyar családok megtakarításait tovább erősíteni, biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínálni. Az új állampapír-sorozatok október elsejétől elérhetőek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.