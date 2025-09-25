Állampapír: 7 százalékos éves kamat azonnal, vagy 7,5 százalék öt év múlva - hatalmasat nyernek a befektetők a kötvények ráncfelvarrásával

Hatalmas hírt jelentett be az Államadósság Kezelő Központ csütörtökön: az ÁKK friss közlése szerint rég nem látott változások jönnek a hazai lakossági állampapír-palettában október elsejétől, két közkedvelt sorozat, a FixMÁP és a MÁP Plusz esetében lényegesen nőnek a kamatok, a Bónusz Magyar Állampapír és a korábbi sztár, a Prémium Magyar Állampapír viszont nagyot veszít majd kamatozásából, így minden bizonnyal még tovább csökken majd a keresletük.

Nagyon erős hozamokat lehet elérni a ráncfelvarrott állampapírokkal / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az ÁKK által meghirdetett, új lakossági állampapír-sorozatok közül a befektetői érdeklődés középpontjába szinte biztosan a FixMÁP és a MÁP Plusz kerülnek majd. A FixMÁP esetében ez nem meglepetés, mivel a Fix papír az elmúlt hónapokban kivétel nélkül vezette a heti értékesítési listákat, a MÁP Plusznak viszont jót fog tenni az újdonsült népszerűség, a sávosan emelkedő kamatozású papír viszont ugyanis az elmúlt időszakban rendre a népszerűségi lista második felében kullogott.

Az új sorozatokkal, melyek október elejétől válnak majd elérhetővé, az alábbi fontos változások lépnek majd életbe:

a FixMÁP immáron csak 5 éves futamidő mellett, évi 7 százalékos kamattal lesz kapható, szemben az eddigi 6,5 százalékos kifizetéssel és 3 éves futamidő-opcióval,

a MÁP Plusz kamata pedig a 6,5-7,5 százalékos sávban alakul majd októbertől, szemben az eddigi formulával, amiben 5,75-ről 6,75 százalékra emelkedett a kamat a futamidő vége felé közeledve.

Az új felállás szerint messze ez a két papír lesz a legjobb választás a hazai lakossági állampapírpiaci kínálatban: mindkét sorozat ugyanis lejáratig tartva, közel 40 százalékos hozamot biztosít majd a befektetők számára – ami, még ha az S&P 500 elmúlt ötéves teljesítményéhez (99 százalék) mérten nem mondható kiugróan erősnek, kockázat- és adómentességével mindenféleképpen kárpótolja a befektetőket, akiknek a hazai állampapírok választása esetén még a devizaárfolyamok jelentette kockázatokkal sem kell számoljanak.

Két állampapír viszont kieshet a pixisből

Míg a FixMÁP és a MÁP Plusz jelentős vonzerőjavításon esett át, addig a Bónusz és a Prémium Magyar Állampapírokról mindennek az ellenkezője mondható el.