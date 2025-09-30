Állampapír: teljesen összeomlott a kereslet - a befektetők már a szerdai rohamra készülnek, és erre minden okuk megvan

Tovább csökkent a kereslet a hazai lakossági állampapírok iránt a 39. héten, az utolsó teljes héten, amikor még a korábbi állampapír-felhozatalból válogathattak csupán a befektetők. Az ÁKK állampapírpiaci újrarajzolása előtti héten mindössze 36,8 milliárd forintnyi kötvényre volt kereslet a lakossági piacon, ami még a korábbi hetek gyenge teljesítményét is alulmúlja, a 38. héten ugyanis például 39,7 milliárd forint értékben talált gazdára lakossági állampapír.

Napokon belül jönnek az új, emelt kamatozású állampapírok / Fotó: Kallus György

Napokon belül jönnek az új, emelt kamatozású állampapírok

A 39. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 15,5 milliárd forint, 2,7 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 10,2 milliárd forint, 3,7 milliárd forinttal több, mint a 38. héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 7,3 milliárd forint, 3,2 milliárd forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 2,9 milliárd forint, hatszázmillió forinttal kevesebb, mint egy hete. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,43 milliárd forint, bő százmillió forinttal kevesebb, mint a megelőző héten.

Minden jel szerint az e heti, 39. hétre vonatkozó adatközlés lesz az utolsó, amely iránt visszafogottnak tekinthető érdeklődés lesz, a következő, 40. hétről szóló számsorban ugyanis már benne lesznek az október elején értékesített sorozatok adatai is, az alaposan átalakított kínálathoz a befektetők pedig már szerdától hozzáférnek, és a bevásárlási láz jó eséllyel az első adandó lehetőséggel el is indul majd. Okkal.

Szerdától elérhetők az új állampapír-sorozatok – egyértelműek a favoritok

Az ÁKK korábbi közleménye szerint az alapos ráncfelvarrást több stratégiai megfontolás is indokolja, az egyrészt egyszerűsíti a kínálatot, mivel egy típusú termék egy futamidővel lesz elérhető, tehát például a FixMÁP 3 éves futamidővel már nem lesz beszerezhető, csak 5 évre. Másrészt egységesíti a feltételeket, hiszen a Magyar Államkincstárnál alkalmazandó visszaváltási árfolyamot 99,00 százalékon határozza meg minden állampapír esetén (a MÁP Plusz kedvezményes, 100 százalékos időszakaitól eltekintve).

A FixMÁP és a MÁP Plusz lehet majd a befektetők két legnagyobb favoritja.

Az új FixMÁP 5 évre lesz elérhető, fix 7 százalékos éves kamattal. A 3 éves futamidő eltűnik ugyan a kínálatból, az emelt kamatozás azonban alaposan kárpótolja a befektetőket.