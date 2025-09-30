Deviza
Állampapír: teljesen összeomlott a kereslet - a befektetők már a szerdai rohamra készülnek, és erre minden okuk megvan

Az ÁKK közzétette az utolsó olyan heti lakossági állampapír-értékesítési adatsort, amelyben még nincsenek benne a múlt héten bejelentett, alaposan felturbózott sorozatok. A lakossági állampapírpiacra ráfért a vérfrissítés.
Mészáros Gergő
2025.09.30., 08:01

Tovább csökkent a kereslet a hazai lakossági állampapírok iránt a 39. héten, az utolsó teljes héten, amikor még a korábbi állampapír-felhozatalból válogathattak csupán a befektetők. Az ÁKK állampapírpiaci újrarajzolása előtti héten mindössze 36,8 milliárd forintnyi kötvényre volt kereslet a lakossági piacon, ami még a korábbi hetek gyenge teljesítményét is alulmúlja, a 38. héten ugyanis például 39,7 milliárd forint értékben talált gazdára lakossági állampapír.

állampapír
Napokon belül jönnek az új, emelt kamatozású állampapírok / Fotó: Kallus György

Napokon belül jönnek az új, emelt kamatozású állampapírok

A 39. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 15,5 milliárd forint, 2,7 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten
  2. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 10,2 milliárd forint, 3,7 milliárd forinttal több, mint a 38. héten. 
  3. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 7,3 milliárd forint, 3,2 milliárd forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban. 
  4. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 2,9 milliárd forint, hatszázmillió forinttal kevesebb, mint egy hete. 
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,43 milliárd forint, bő százmillió forinttal kevesebb, mint a megelőző héten. 

Minden jel szerint az e heti, 39. hétre vonatkozó adatközlés lesz az utolsó, amely iránt visszafogottnak tekinthető érdeklődés lesz, a következő, 40. hétről szóló számsorban ugyanis már benne lesznek az október elején értékesített sorozatok adatai is, az alaposan átalakított kínálathoz a befektetők pedig már szerdától hozzáférnek, és a bevásárlási láz jó eséllyel az első adandó lehetőséggel el is indul majd. Okkal.

Szerdától elérhetők az új állampapír-sorozatok – egyértelműek a favoritok

Az ÁKK korábbi közleménye szerint az alapos ráncfelvarrást több stratégiai megfontolás is indokolja, az egyrészt egyszerűsíti a kínálatot, mivel egy típusú termék egy futamidővel lesz elérhető, tehát például a FixMÁP 3 éves futamidővel már nem lesz beszerezhető, csak 5 évre. Másrészt egységesíti a feltételeket, hiszen a Magyar Államkincstárnál alkalmazandó visszaváltási árfolyamot 99,00 százalékon határozza meg minden állampapír esetén (a MÁP Plusz kedvezményes, 100 százalékos időszakaitól eltekintve). 

A FixMÁP és a MÁP Plusz lehet majd a befektetők két legnagyobb favoritja.

Az új FixMÁP 5 évre lesz elérhető, fix 7 százalékos éves kamattal. A 3 éves futamidő eltűnik ugyan a kínálatból, az emelt kamatozás azonban alaposan kárpótolja a befektetőket. 

Az új MÁP Plusz továbbra is sávosan emelkedő kamatozással jön, szintén 5 éves futamidővel – a sávos emelkedés ugyanakkor 75 bázisponttal magasabbról indul, mint eddig, és mivel ezt az állampapírt minden kamatfizetés után öt napig díjmentesen el lehet adni, azoknak is jó döntés lesz, akik nem biztosak benne, hogy öt évig nélkülözni szeretnék a tőkéjüket. Akik idő előtt szállnak ki, a sávosan emelkedő kamatozás miatt időarányosan kevesebb kamatot tudnak majd begyűjteni, mint azok, akik végig tartják a papírt, hiszen a kamat mértéke az utolsó években a legmagasabb. 

Az új MÁP Plusz ugyanakkor akár még azoknak is jobb döntés lehet, akik öt évre terveznek befektetésükkel: ha végig tartják a papírt, szinte ugyanakkora hozamot érnek el a papírral, mint azok, akik FixMÁP-ba tették pénzüket, így még az is elképzelhető, hogy 

a MÁP Plusz, amely az elmúlt hónapokban egyértelműen háttérbe szorult, letaszítja a trónról a FixMÁP-ot.

 

Az is látszik, hogy melyik állampapírok esnek majd ki a pixisből

Míg a FixMÁP és a MÁP Plusz jelentős vonzerőjavításon esett át, addig a Bónusz és a Prémium Magyar Állampapírokról mindennek az ellenkezője mondható el

A BMÁP esetében megszűnik a négyéves futamidő, és ezentúl csak hat évre lehet megvenni a papírt. A kamatbázis változatlanul a kamatmérték meghatározásának napján és ezt megelőzően tartott összesen négy eredményes, három hónapos hátralévő futamidejű diszkontkincstárjegy-aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával egyezik majd meg, de az erre ráépülő kamatprémium nagyot csökken, 

  • míg eddig az első négy évben 1, az utolsó két évben pedig 1,5 százalékos volt, 
  • ezentúl 0,75 százalékos prémiumot vált majd egy 1 százalékos, 

végeredményben így nagyban lejjebb kerül majd a teljes hozam is. Az új BMÁP-sorozat induló éves kamata egyébként 6,85 százalék, szemben a még elérhető 7,1 százalékos sorozattal.

A PMÁP esetében viszont még ennél is jelentősebb a vonzerő csökkenése, 

a hazai lakossági állampapírpiac egykori királya, mely inflációkövető mivolta nyomán nem olyan rég még 20 százalék feletti kamatokat is kifizetett befektetőinek, ezentúl ennél jóval kevesebbre lesz majd csak hivatott. A tízéves futamidő változatlan, a kamatbázis pedig szintén maradt az előző éves átlagos infláció mértéke, a kamatprémium viszont nagyot zsugorodott, mindössze 0,1 százalékot fizet évente a bázison felül, szemben a korábbi sorozatokkal, melyek prémiuma 0,5-ről 1 százalékra emelkedett a futamidő előrehaladtával.

