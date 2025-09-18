Belehúzott az Allegro, a magyar piac megdolgozása még folyamatban

Folytatja terjeszkedését és dinamikusan növeli forgalmát a közép-kelet-európai régió legnagyobb e-kereskedője. A lengyel Allegro platformján kínált termékek tavaly október óta elérhetőek Magyarországon is, bár a start döccenőre sikeredett, mivel a cég túl lazán kezelt árgaranciás szolgáltatásaival februárban felkeltette a Gazdasági Versenyhivatal érdeklődését is, amely vizsgálatot indított az ügyben.
Ennek várhatóan elmarasztaló következményeire a lengyelek felkészültek, a frissen közölt féléves beszámolójukban jelezték, hogy megfelelő tartalékot képeztek egy esetleges bírságra, de a hatóság által tett megállapításokat értelemszerűen vitatják. Az Allegro a 2022-ben megvásárolt cseh Mall révén egyébként már törzsszereplője a magyar e-kereskedelmi piacnak.
A lengyel Amazonnak is aposztrofált Allegro a Temu szorításában is egyre jobb eredményeket tud felmutatni, és nyereségtermelő képessége is számottevően javult az idei első félévben. A társaság 5,594 milliárd zlotys bevételt ért el, ez 8,2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál (1 zloty = 91,6 forint). A bevétel 90 százaléka a hazai piacáról származott, ahol 16,6 százalékos éves növekedést tudott felmutatni. A nemzetközi piacon, amely az esetében
foglalja magába, 456 milló zlotys bevételt ért el, ez 41 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál és a terjeszkedéseel kapcsolatos gondokkal, a piacszerzéssel kapcsolatos kiadásokkal függ össze. Az Allegro csoport üzemi eredménye így is 16,6 százalékkal, 1,084 milliárd zlotyra ugrott, nettó nyeresége pedig 15,9 százalékkal, 682 millió zlotyra nőtt. Az első negyedévet 296 milliós tiszta profittal zárták, tehát ezen a soron is javítani tudtak.
A tranzakciós volumen mérésére használt iparági mutató, azaz a bruttó áruérték (GMV) alakulásában is vannak érdekességek. Az első félévben 32,68 milliárd zloty volt a megrendelt áruk összértéke az Allegrón, ez 8,5 százalékos előrelépést jelent.
Az aktív, rendszeresen az Allegrónál vásárló felhasználói kör a félév során 4,2 százalékkal, 21,1 milliósra nőtt, ebből 300 ezres volt a lengyelországi és félmilliós a nemzetközi bővülés. Utóbbi 10 százalékos pluszt és 5,9 milliós törzsközönséget takar. Az új piacoknál az Allegro nem közöl országonkénti bontást.
Az Allegro célja a piacvezető szerepének erősítése, a lengyel GDP értékláncában képviselt 1 százalékos részesedésének növelése, ennek érdekében javítjuk hatékonyságunkat, új termék- és szolgáltatáskategóriákat fejlesztünk ki, valamint stratégiai partnerségeket építünk ki és egyre jobban bevonjuk a szolgáltatásainkba a mesterséges intelligenciát
– hangoztatta Marcin Kuśmierz, az Allegro vezérigazgatója. Ami a partnerséget illeti, a cég épp kedden jelentette be, hogy a DPD logisztikai óriással együttműködve szélesíti a csomagkézbesítési szolgáltatásait.
Az Allegro nem csak a e-kereskedelemben, de a tőzsdén is kiugróan teljesít. A társaság varsói börzén jegyzett részvényei az idén mintegy 30 százalékkal drágultak és potenciálisan kedvező értékelésükkel helyük lehet a kisbefektetői portfólióban is. A varsói tőzsdével és az Allegróval kapcsolatos elemzéseink ebben segíthetik a tájékozódást.
