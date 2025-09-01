Beesett az Alteo nyeresége, zuhant az árfolyam is

Az Alteo csoportszintű árbevétele a menetrendezési és kiskereskedelmi portfólió növekedésének, a villamosenergia-árak világpiaci változásának, valamint a megnövekedett megújuló energiaforrásokon alapuló termelési kapacitás bővülésének köszönhetően az első fél évben éves bázison 10 százalékkal, azaz 4,7 milliárd forinttal 54,5 milliárd forintra emelkedett.
A forgalombővülést fékezte, hogy az időjárás a tavalyi évhez képest kedvezőtlenebbül alakult, és a hatósági hőárak is csökkentek.
A megnövekedett árbevételhez azonban 5,6 milliárd forinttal magasabb anyag jellegű ráfordítás társult, ezért az árrések szűkültek.
A személyi jellegű ráfordítások is közel 2 milliárd forinttal ugrottak meg, amit elsősorban a kiemelt munkavállalókat és vezetőket ösztönző – a 2024-es záróárhoz képest 31 százalékkal növekvő – részvényárfolyamtól függő, munkavállalói résztulajdonosi programhoz kapcsolódóan elszámolt költségek okoztak. Jelentős béremelés és létszámbővülés is volt a vállalatnál.
Az Alteo csoport az első fél évet 4,7 milliárd forint működési eredménnyel és 7,9 milliárd forint EBITDA-val zárta.
A nettó pénzügyi eredmény 0,4 milliárd forinttal lett alacsonyabb a bázisnál. A fizetett kamatok ugyan csökkentek, ám a rendelkezésre álló pénzeszközállományon realizált kamatbevétel az alacsonyabb szabad pénzállomány és a betéti kamatlábak csökkenése miatt mérséklődött, illetve az árfolyam-különbözeten is veszteséget szenvedett el a cégcsoport.
Mindennek eredőjeként a vállalat 4,2 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, ami 43 százalékos zsugorodást jelent,
míg a nettó nyereség 52 százalékkal, 2,8 milliárd forintra zuhant.
Az Alteo részvényei a hétfői kereskedésben 6,6 százalékkal, 4950 forintra zuhantak.
