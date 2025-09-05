Összeomlott a dollár, most robban igazán csak a forint árfolyama - pillanatokon belül új rekordok dőlhetnek meg

Mindössze 22 ezerrel nőtt az Egyesült Államokban a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma augusztusban, messze elmaradva az elemzők 75 ezer fős várakozásától – derült ki az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett jelentéséből.
A munkanélküliségi ráta augusztusban 4,3 százalék volt, ami minimálisan romlott a júliusi 4,2 százalékhoz képest. A munkanélküliek száma pedig elérte a 7,4 milliót.
A gyenge adatok még valószínűbbé teszik, hogy az amerikai jegybank szeptember 17-én csökkenti az alapkamatot.
A dollár perceken belül fél százalékot zuhant az euróval szemben, de a forint is újabb csúcsra emelkedett a zöldhasú ellenében.
A csütörtöki záróértékhez mérten az euró már 0,7 százalékos pluszban van, 1,1735 dollárt kell adni egy euróért. A forint pedig a dolláron kívül az euróhoz viszonyítva is új erőre kapott.
Az euróért 3 óra előtt 10 perccel 392,54 forintot, a zöldhasúért pedig mindössze 334,65 forintot kellett adni. A dollár ellenében a forint kétéves csúcsra kapaszkodott.
Az amerikai tőzsdenyitás előtt a Nasdaq 100 és az S&P 500 emelkedik, míg a Dow kismértékben gyengül. Európában minden főbb tőzsdeindex pluszban van.
A BUX 0,7 százalékos mínuszba került délután.
