Meglepően jó vállalati eredmények segítették új csúcsra az amerikai tőzsdéket

A második negyedéves gyorsjelentési szezon végéhez érkezve kijelenthető, hogy ismét meglepetést okoztak az amerikai vállalatok, méghozzá pozitív értelemben. Az S&P 500 index tagjainak 81 százaléka felülmúlta az elemzői várakozásokat a bevételek és a nyereség tekintetében. Az összesített profit 12,4 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, miközben a várakozás csak 4,8 százalék volt. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy a Trump-féle vámok alaposan felbolygatták a globális kereskedelmi feltételeket, és az amerikai fogyasztás lendülete is megtörni látszott a gazdaság jövőjével kapcsolatos bizonytalanság közepette.

Tarol az amerikai részvénypiac, de szépen emelkednek az értékeltségek is / Fotó: Michael Nagle

Tarol az amerikai részvénypiac, de szépen emelkednek az értékeltségek is

A legjobb eredményt a várakozásoknak megfelelően

a kommunikációs szektor,

az IT

és a pénzügyi vállalatok

érték el, legrosszabbul az energiaszektor teljesített.

A Magnificent Sevenként emlegetett vállalatok ismét erőt demonstráltak. Mind a hét vállalat jobb eredményt ért el a vártnál, összesítve pedig 26,6 százalékos éves nyereségnövekedést tudtak felmutatni.

Időközben az is kiderült, hogy a stagflációs félelmek alaptalannak bizonyultak, legalábbis egyelőre.

A második negyedévben az Egyesült Államok GDP-je 3,3 százalékkal nőtt, visszapattanva az első negyedévben mért 0,5 százalékos visszaesés után. Így bár az infláció felfelé kúszott az elmúlt hónapokban, eközben a gazdaság is magasabb fokozatra kapcsolt, ami javít az összképen. A Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozások erősödése szintén pozitívabbra hangolta a befektetői hangulatot.

A fentiek miatt az amerikai tőzsdék folyamatosan újabb és újabb csúcsokra emelkedtek az elmúlt hetekben, amivel együtt az értékeltség az eddiginél is magasabbá vált. Az S&P 500 12 hónapos előremutató P/E-aránya 22,4, ami meghaladja az ötéves átlagot (19,9) és a tízéves átlagot (18,5) is. A legdrágább jelenleg az IT és a nem alapvető fogyasztási cikkek szektora, míg a legolcsóbb az energiaszektor.

A vállalati eredmények növekedése a következő negyedéveken lassulhat, de a várt kamatcsökkentésekkel és a vámok jelentette sokk enyhülésével ismét felpöröghet. Az idei év egészére az elemzők 10,6 százalékos, jövőre pedig már 13,4 százalékos profitbővülést prognosztizálnak.