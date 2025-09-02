Deviza
Kötvényláz roppantotta meg az amerikai tőzsdéket: eladási hullám a Wall Streeten – az Nvidia magával rántotta a tech részvényeket

A technológiai papírok különösen gyengének bizonyultak. Az amerikai részvénypiac kedden is veszteséggel indított, miután a kötvényhozamok emelkedése elbizonytalanította a befektetőket.
VG
2025.09.02., 17:25

Az amerikai részvénypiacok eséssel nyitották a hetet, miután a kötvényeladások átterjedtek a részvényekre is. A technológiai papírok gyengesége új lendületet kapott, miközben a befektetők idegeit a növekvő államadósság és a jegybanki függetlenség körüli viták borzolják.

Big Tech Powers Stocks Higher As Traders Look Past Tariff Chaos amerikai részvénypiac
Az amerikai részvénypiac kedden is veszteséggel indított, miután a kötvényhozamok emelkedése elbizonytalanította a befektetőket / Fotó: Michael Nagle

A S&P 500 kedden 0,9 százalékkal esett a kereskedés első óráiban, a Nasdaq Composite pedig 1,1 százalékot veszített. Európában is pirosban zártak a vezető indexek. 

A nyomás főként az amerikai állampapírokról indult, ahol az emelkedő hozamok fokozzák a kockázatkerülést. 

A tízéves amerikai kötvények hozama 4,27 százalékra kúszott fel, ami újra emlékeztette a piacot arra, hogy a magas kamatkörnyezet tartósan velünk maradhat.

A múlt heti gyengélkedés is rányomta bélyegét a hangulatra: pénteken a Nasdaq 1,2 százalékot, a S&P 500 0,6 százalékot veszített. A hétfői kereskedési szünet után kedden sem érkezett felmentő sereg. „A mai kockázatkerülés gyökere egyértelműen a kötvénypiac” – mondta Marija Veitmane, a State Street Global Markets részvénypiaci kutatási vezetője a Financial Timesnak.

Szenvednek a tech óriások az amerikai részvénypiacon

A technológiai papírok most különösen érzékenyek. Az év elején a mesterségesintelligencia-infrastruktúrába ömlő milliárdok repítették rekordmagasságokba a Nasdaqot, de egyre több a kétely, hogy a szektor nem futott-e túl gyorsan. Az Nvidia, amely önmagában a S&P 500 értékének 8 százalékát adja, múlt héten csalódást keltő bevételi előrejelzést tett közzé. Részvényei 3,8 százalékot estek a múlt héten, kedden pedig újabb 2 százalékot csúsztak lejjebb.

A kötvénypiacot közben nemcsak az államadósságok emelkedése, hanem a Federal Reserve függetlenségének kérdése is nyugtalanítja. Donald Trump amerikai elnök kísérletet tett a jegybank egyik kormányzójának, Lisa Cooknak az eltávolítására, ami újabb bizonytalanságot hozott a befektetők számára.

Erős a dollár, bántja a forintot – az OTP-t kivéve ütik a magyar részvényeket is

Gyengén teljesít a hazai fizetőeszköz kedd délután. A dollárhoz képest közel egy százalékot, az euróhoz képest 0,2 százalékot veszített a forint.

 

