Fekete hattyút láttak a Wall Streeten

A tőzsdék vészmadara a fekete hattyú. Az előre nem látható, kiszámíthatatlan piaci összeomlások szinonímája. A veterán spekuláns Mark Spitznagel már nem először riogat a piaci összeomlással, mondván, rövid távon erős részvényrali jöhet, de utána szerinte pokoli napok köszöntenek a Wall Streetre. Ezúttal azt állítja, a Nagy gazdasági világválság kitörésénének évére, 1929-re emlékezteti a mostani piaci helyzet. Tényleg veszélyben vannak a részvénybefektetések?

Egyre veszéylesebb befektetés a részvénypiac? / Fotó: Shutterstock

Akkor keresnek, amikor mindenki veszít

Spitznagel cégének vezető tanácsadója Nassim Nicholas Taleb írta az emlékezetes bestsellert 2007-ben, A fekete hattyú, avagy a legváratlanabb hatás címmel. A magyar kiadás használt példányát most 99 ezer forintért árulják egy online piactéren.

Taleb és Spitznagel 1999-ben indították az első közös

fekete hattyú alapot,

Empirica cégérrel. De a történet gyökerei még korábbra nyúlnak. Taleb egy vagyont keresett 1987. október 19-én, a Fekete Hétfőn, amikor sokan mindent elveszítettek, néhányan a halálba ugrottak New York-i irodájuk ablakából. Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság Talebnek és Spitznagelnek is szép profitot hozott. Az Empirica nagy dobása pedig a dotcom buborék elleni fogadás volt. Akkoriban még elég szokatlan stratégiának számított, hogy egy alap nagyobb piaci összeomlásokra tesz fogadásokat. Pedig volt benne ráció. Mert azok a befektetők,

akik a portfólió egy kis hányadával extrém eseményekre fogadtak, ezzel védelmet kaptak a piaci összeomlás ellen.

Az életben csak egyszer bekövetkező parkett esemény extra hozama bőven ellensúlyozta az ugyanakkor mainstream befektetéseken elbukott pénzt.

A módszer egyszerű, az eszköz opció

A stratégia lényegi eleme, hogy az Empirica minden nap eladási opciókat vásárolt, amelyek akkor fizettek, ha a részvények nagyot estek. Az opciók általában értéktelenül jártak le, s az Empirica nap mint nap elhanyagolható veszteséget szenvedett. De amikor a piac összeomlott, az opciók értéke az egekbe szállt. Az Empirica statisztikailag számszerűsíthetetlen eseményekre fogadott, amelyeknek nem volna szabad megtörténnie az univerzumban. Taleb úgy véli:

a pénzügyek gyakran távol állnak a normalitástól, és akik ezzel nem néznek szembe, nagyot tévednek.

Taleb következő nagy fogadása a piacot lenyűgöző professzorok Nobel-díjas stratégiája elleni játék volt. A Long-Term Capital Management 1998-as összeomlása őt igazolta.

Az Universa alapot 2007-ben indították. A jelzálogpiaci válságon már 2008-ban egymilliárd dolláros nyereséget értek el. Ám az alap nagy napja 2010 májusában jött el, amikor a Flash crash idején a DIJA index percek alatt összezuhant, s az Universa egyetlen napon keresett egymilliárd dollárt. Természetesen az alap munkatársai a pandémiás válság kitörésekor, 2020. március 16-án is éjfélig dolgoztak, hogy kezeljék a termőre fordult pozíciókat.