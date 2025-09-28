Fekete hattyút láttak a Wall Streeten

A tőzsdék vészmadara a fekete hattyú. Az előre nem látható, kiszámíthatatlan piaci összeomlások szinonímája. A veterán spekuláns Mark Spitznagel már nem először riogat a piaci összeomlással, mondván, rövid távon erős részvényrali jöhet, de utána szerinte pokoli napok köszöntenek a Wall Streetre. Ezúttal azt állítja, a Nagy gazdasági világválság kitörésénének évére, 1929-re emlékezteti a mostani piaci helyzet. Tényleg veszélyben vannak a részvénybefektetések?
Spitznagel cégének vezető tanácsadója Nassim Nicholas Taleb írta az emlékezetes bestsellert 2007-ben, A fekete hattyú, avagy a legváratlanabb hatás címmel. A magyar kiadás használt példányát most 99 ezer forintért árulják egy online piactéren.
Taleb és Spitznagel 1999-ben indították az első közös
fekete hattyú alapot,
Empirica cégérrel. De a történet gyökerei még korábbra nyúlnak. Taleb egy vagyont keresett 1987. október 19-én, a Fekete Hétfőn, amikor sokan mindent elveszítettek, néhányan a halálba ugrottak New York-i irodájuk ablakából. Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság Talebnek és Spitznagelnek is szép profitot hozott. Az Empirica nagy dobása pedig a dotcom buborék elleni fogadás volt. Akkoriban még elég szokatlan stratégiának számított, hogy egy alap nagyobb piaci összeomlásokra tesz fogadásokat. Pedig volt benne ráció. Mert azok a befektetők,
akik a portfólió egy kis hányadával extrém eseményekre fogadtak, ezzel védelmet kaptak a piaci összeomlás ellen.
Az életben csak egyszer bekövetkező parkett esemény extra hozama bőven ellensúlyozta az ugyanakkor mainstream befektetéseken elbukott pénzt.
A stratégia lényegi eleme, hogy az Empirica minden nap eladási opciókat vásárolt, amelyek akkor fizettek, ha a részvények nagyot estek. Az opciók általában értéktelenül jártak le, s az Empirica nap mint nap elhanyagolható veszteséget szenvedett. De amikor a piac összeomlott, az opciók értéke az egekbe szállt. Az Empirica statisztikailag számszerűsíthetetlen eseményekre fogadott, amelyeknek nem volna szabad megtörténnie az univerzumban. Taleb úgy véli:
a pénzügyek gyakran távol állnak a normalitástól, és akik ezzel nem néznek szembe, nagyot tévednek.
Taleb következő nagy fogadása a piacot lenyűgöző professzorok Nobel-díjas stratégiája elleni játék volt. A Long-Term Capital Management 1998-as összeomlása őt igazolta.
Az Universa alapot 2007-ben indították. A jelzálogpiaci válságon már 2008-ban egymilliárd dolláros nyereséget értek el. Ám az alap nagy napja 2010 májusában jött el, amikor a Flash crash idején a DIJA index percek alatt összezuhant, s az Universa egyetlen napon keresett egymilliárd dollárt. Természetesen az alap munkatársai a pandémiás válság kitörésekor, 2020. március 16-án is éjfélig dolgoztak, hogy kezeljék a termőre fordult pozíciókat.
A járványok, terrortámadások, zavargások, megatüzek, szuperviharok igazi fekete hattyúk, ám
a pénzügyi rendszer teli van szürke hattyúkkal, melyek előre láthatóak, mégsem védekeznek ellenük a piaci szereplők.
A kapzsiság és a befektetői csordaszellem vakká teszi a piacot.
Spitznagel most 1929-hez, a Wall Street-i összeomlás évéhez hasonló körülményeket lát. A részvénypiac akkor is emelkedett, mielőtt összeomlott volna. Tetézi a bajokat, szerinte, hogy a piacokat és a gazdaságot újra és újra megmenti a szövetségi kormány és a Fed. Ám a sorozatos tűzoltások nyomán csak egyre halmozódik a gyúanyag. És a mai rekordközeli részvényértékelések tűzviharral fenyegetnek.
Ám az összeomlás előtt, Spitznagel szerint,
a Federal Reserve kamatcsökkentése ideális alapot teremt a széles piaci S&P 500 index további 20 százalékos emelkedéséhez.
Ilyen körülmények között, mind az egyéni, mind az intézményi befektetők hajlamosak növelni részvénykitettségüket. Márpedig, a State Street stratégái a múlt hónapban figyelmeztettek:
az intézményi befektetők részvényekkel szembeni kitettsége 2007 novembere óta nem látott magasságba emelkedett.
Ilyen szintet, utoljára medvepiac előtt mértek. Az amerikai háztartások részvényallokációja szintén rekord szintre nőtt.
A fekete hattyú stratégák a buborék pukkanását várják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.