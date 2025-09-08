Deviza
EUR/HUF393.24 +0.12% USD/HUF334.56 -0.23% GBP/HUF453.1 +0.14% CHF/HUF421.41 +0.42% PLN/HUF92.58 +0.25% RON/HUF77.52 +0.14% CZK/HUF16.15 +0.26% EUR/HUF393.24 +0.12% USD/HUF334.56 -0.23% GBP/HUF453.1 +0.14% CHF/HUF421.41 +0.42% PLN/HUF92.58 +0.25% RON/HUF77.52 +0.14% CZK/HUF16.15 +0.26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,973.66 -0.2% MTELEKOM1,882 -0.84% MOL2,880 -0.69% OTP29,940 -0.53% RICHTER10,380 +1.07% OPUS559 +0.18% ANY7,700 -1.28% AUTOWALLIS157 -2.48% WABERERS5,160 +0.78% BUMIX9,337.01 +0.47% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,176.72 +0.76% BUX102,973.66 -0.2% MTELEKOM1,882 -0.84% MOL2,880 -0.69% OTP29,940 -0.53% RICHTER10,380 +1.07% OPUS559 +0.18% ANY7,700 -1.28% AUTOWALLIS157 -2.48% WABERERS5,160 +0.78% BUMIX9,337.01 +0.47% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,176.72 +0.76%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakossági értékpapír
részvény
tőzsde
befektetés
állampapír

Befektetés: nyáron sem fékezett a lakosság kedvence, rengeteget nyert, aki ide tette a pénzét

Júliusban újabb csúcsra ért a háztartások hazai értékpapírvagyona, átlépve a 29 ezermilliárd forintos szintet. A lakosság a részvényrali ellenére inkább kivette a pénzét a hazai tőzsdéről, pedig volt olyan befektetés is, amivel egy hónap alatt duplázni lehetett.
K. T.
2025.09.08, 20:20

A nyár közepén sem hanyagolták a befektetést a megtakarítani képes magyar háztartások, melyek hazai értékpapírokban fialtatott összvagyona új csúcsra ért júliusban, és első alkalommal meghaladta a 29 ezermilliárd forintot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn közzétett adatai alapján.

befektetés, állampapír, részvény, hozam
Szépen fialt a magyarok kedvelt befektetése a nyár derekán is / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A lakosság magyar kibocsátású eszközökben (magyar állampapírban, hazai kötvényekben, befektetési jegyekben és a pesti tőzsdén jegyzett részvényekben) tartott vagyona 1,3 százalékkal, 29 056,5 milliárd forintra emelkedett július végére.

A háztartási értékpapírvagyon bővülése a negyedik egymást követő hónapban folytatódott a kora tavaszi megingást követően.

Ez a befektetés tarolt nyáron a háztartások körében

A 379 milliárd forintos havi gyarapodás fele-fele arányban volt köszönhető a nyáron sem szűnő megtakarítási kedvnek, valamint a kedvezően alakuló piaci hozamoknak.

A lakosság 187,7 milliárd forint értékben vásárolt be különböző hazai eszközökből, miközben az árfolyam-emelkedés összesen 191,2 milliárd forinttal növelte portfólióik összértékét.

A hazai lakosság leginkább a befektetési alapokban látta a fantáziát és a hozamlehetőséget a középső nyári hónapban. Az alapkezelőknél 162,9 milliárd forintnyi friss megtakarítást kötöttek le. A befektetési szakemberek tevékenysége és a piaci hátszél 108 milliárd forint nyereséget eredményezett, a népszerű kategória így 2,2 százalékos növekedést regisztrált.

Élénkülő lakossági kereslet az állampapírok iránt

Az állampapírokból 54 milliárd forintos keresletet támasztottak a háztartások, ami az idei év második legmagasabb havi értékesítési volumenét is jelenti egyúttal.

A felhalmozott kamatokkal együtt a lakossági állampapír-portfólió 0,4 százalékkal bővült, a háztartások ezzel már 13 290,8 milliárd forinttal járultak hozzá az államadósság finanszírozásához.

 

A vállalati és hitelintézeti kötvényekből érdemben nem növelte kitettségét a lakosság, a kamatokkal együtt azonban így is szűk 1 százalékkal bővült az ilyen termékekben fialtatott megtakarítás.

A tőzsdézéssel hagyományosan óvatos hazai háztartások ezúttal jelentősebb, 29 milliárd forintnyi tőkét vontak ki magyar részvényeikből. Pedig a BUX 3,7 százalékos júliusi ralija kedvezett a kockázatosabb befektetéseknek, 76 milliárd forintnyi árfolyamnyereséggel örvendeztetve meg a tőzsdei részvényekkel rendelkező kisbefektetőket.

A hazai blue chip részvények közül 

  • az OTP-vel 5,2 százalék, 
  • a Richter részvényeivel szintén 5,2 százalék, 
  • a Mol papírjaival 3,2 százalék hozamot érhettek el a befektetők. 

A kispapírok közül az Épduferr részvényeivel több mint duplázhatták tőkéjüket a pesti tőzsdét választók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu