Befektetés: nyáron sem fékezett a lakosság kedvence, rengeteget nyert, aki ide tette a pénzét

A nyár közepén sem hanyagolták a befektetést a megtakarítani képes magyar háztartások, melyek hazai értékpapírokban fialtatott összvagyona új csúcsra ért júliusban, és első alkalommal meghaladta a 29 ezermilliárd forintot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn közzétett adatai alapján.

Szépen fialt a magyarok kedvelt befektetése a nyár derekán is / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A lakosság magyar kibocsátású eszközökben (magyar állampapírban, hazai kötvényekben, befektetési jegyekben és a pesti tőzsdén jegyzett részvényekben) tartott vagyona 1,3 százalékkal, 29 056,5 milliárd forintra emelkedett július végére.

A háztartási értékpapírvagyon bővülése a negyedik egymást követő hónapban folytatódott a kora tavaszi megingást követően.

Ez a befektetés tarolt nyáron a háztartások körében

A 379 milliárd forintos havi gyarapodás fele-fele arányban volt köszönhető a nyáron sem szűnő megtakarítási kedvnek, valamint a kedvezően alakuló piaci hozamoknak.

A lakosság 187,7 milliárd forint értékben vásárolt be különböző hazai eszközökből, miközben az árfolyam-emelkedés összesen 191,2 milliárd forinttal növelte portfólióik összértékét.

A hazai lakosság leginkább a befektetési alapokban látta a fantáziát és a hozamlehetőséget a középső nyári hónapban. Az alapkezelőknél 162,9 milliárd forintnyi friss megtakarítást kötöttek le. A befektetési szakemberek tevékenysége és a piaci hátszél 108 milliárd forint nyereséget eredményezett, a népszerű kategória így 2,2 százalékos növekedést regisztrált.

Élénkülő lakossági kereslet az állampapírok iránt

Az állampapírokból 54 milliárd forintos keresletet támasztottak a háztartások, ami az idei év második legmagasabb havi értékesítési volumenét is jelenti egyúttal.

A felhalmozott kamatokkal együtt a lakossági állampapír-portfólió 0,4 százalékkal bővült, a háztartások ezzel már 13 290,8 milliárd forinttal járultak hozzá az államadósság finanszírozásához.

A vállalati és hitelintézeti kötvényekből érdemben nem növelte kitettségét a lakosság, a kamatokkal együtt azonban így is szűk 1 százalékkal bővült az ilyen termékekben fialtatott megtakarítás.

A tőzsdézéssel hagyományosan óvatos hazai háztartások ezúttal jelentősebb, 29 milliárd forintnyi tőkét vontak ki magyar részvényeikből. Pedig a BUX 3,7 százalékos júliusi ralija kedvezett a kockázatosabb befektetéseknek, 76 milliárd forintnyi árfolyamnyereséggel örvendeztetve meg a tőzsdei részvényekkel rendelkező kisbefektetőket.