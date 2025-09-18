Deviza
Még a kibertámadást is megvette a piac, kitartott a Duna House lendülete – képtelenség kizökkenteni az Otthon Start lázából!

Nem törte meg a Duna House lendületét a súlyos kibertámadás. Egy ilyen napon is pattanni tudott az ingatlanos részvény. Úgy tűnik, az Otthon Start program láza mindent visz.
Faragó József
2025.09.18., 18:05

Közel 5 százalékot emelkedett 20 milliós forgalommal a Duna House. Egy olyan napon is pattanni tudott a kispapír, amikor súlyos kibertámadásról számolt be az ingatlanos cég. Úgy tűnik, az Otthon Start program lázából nem lehet kizökkenteni a szektor cégeit. 

befektetés
Stabil befektetés az ingatlan / Fotó: Szabó Miklós

A lengyel leányoknál okozhat veszteséget

Kifinomult, csalárd kibertámadás célpontjává vált a Duna House – ezt az ingatlanközvetítő társaság maga jelentette be a pesti tőzsde honlapján. A Magyarország mellett Olaszországban, Lengyelországban és Csehországban tevékenykedő ingatlanközvetítő csoport az eset észlelését követően azonnal megkezdte a szükséges lépések megtételét az incidens kivizsgálására és kezelésére, hogy biztosítsa a csoportszintű informatikai és pénzügyi ellenőrzési környezet integritását, felülvizsgálja szabályzatait és eljárásait azok megerősítése érdekében, valamint minimalizálja a várható veszteségeket. 

A támadás legfeljebb 150 millió forintos adózás utáni veszteséget okozhat a lengyel leányvállalatoknál. 

A Duna House jelentős erőfeszítéseket tesz banki partnerein, a magyar és a külföldi hatóságokon keresztül a károk minimalizálása érdekében, ám ennek sikeressége bizonytalan. 

DUNAHOUSE részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DUNAHOUSE részvény17:20:00
Árfolyam: 1,085 HUF 0 / -1.36 %
Forgalom: 29,748,765 HUF
Stabilan 1000 forint felett

Bár reggel volt némi bizonytalanság a Duna House piacán, esésről nem beszélhettünk. A fórumozó kisbefektetők is úgy értékelték, hogy részvényenként 3-4 forint lehet a támadás hatása. Hamar felfelé indult a kurzus. Ami nem meglepő, amennyiben az Otthon Start programról érkező hírek folyamatosan fűtik az ingatlanszektorhoz és az építőiparhoz kapcsolódó részvények piacát.     

A Duna House 950 forintos árszinten júliusban fizetett részvényenként 22 forint osztalékot, ami azóta sem árazódott ki. Bár az augusztus végi lokális csúcsokhoz képest kissé lecsorgott a kurzus, de stabilan 1000 forint felett mozog a jegyzés. 

