Még a kibertámadást is megvette a piac, kitartott a Duna House lendülete – képtelenség kizökkenteni az Otthon Start lázából!

Közel 5 százalékot emelkedett 20 milliós forgalommal a Duna House. Egy olyan napon is pattanni tudott a kispapír, amikor súlyos kibertámadásról számolt be az ingatlanos cég. Úgy tűnik, az Otthon Start program lázából nem lehet kizökkenteni a szektor cégeit.

Stabil befektetés az ingatlan / Fotó: Szabó Miklós

A lengyel leányoknál okozhat veszteséget

Kifinomult, csalárd kibertámadás célpontjává vált a Duna House – ezt az ingatlanközvetítő társaság maga jelentette be a pesti tőzsde honlapján. A Magyarország mellett Olaszországban, Lengyelországban és Csehországban tevékenykedő ingatlanközvetítő csoport az eset észlelését követően azonnal megkezdte a szükséges lépések megtételét az incidens kivizsgálására és kezelésére, hogy biztosítsa a csoportszintű informatikai és pénzügyi ellenőrzési környezet integritását, felülvizsgálja szabályzatait és eljárásait azok megerősítése érdekében, valamint minimalizálja a várható veszteségeket.

A támadás legfeljebb 150 millió forintos adózás utáni veszteséget okozhat a lengyel leányvállalatoknál.

A Duna House jelentős erőfeszítéseket tesz banki partnerein, a magyar és a külföldi hatóságokon keresztül a károk minimalizálása érdekében, ám ennek sikeressége bizonytalan.