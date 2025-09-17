Még mindig jó befektetés a SZIT? Csúnyán beadták a népszerű ingatlanrészvényt

Hétfőn reggel beadták az Appeninnt: a részvény aznap közel 50 milliós forgalommal bő 3 százalékot szánkázott. De azóta is lefelé csorog a kurzus. A héten immár közel 10 százalékos mínusznál jár a részvény. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) még pénteken piaczárás után tette közzé a féléves gyorsjelentését, melyben a bérbeadási bevételek csökkenéséről számolt be.
A társaság bérbeadási bevételei 10,797 millió euróra csökkentek az előző év 11,815 millió eurójával szemben, ami főként
egy jelentős lengyel bérlő márciusi távozásának tudható
be.
A közvetlen fedezet 7,170 millió euró lett, ami 66,4 százalékos fedezeti hányadot eredményezett, javulva a tavalyi 62,2 százalékról. A konszolidált EBITDA 3,765 millió euróra esett vissza a tavalyi 7,511 millió euróról, azonban
az ingatlanátértékelési hatások kiszűrésével számított korrigált EBITDA 6,707 millió euró volt,
csak 114 ezer euróval alacsonyabb az előző évinél.
Az adózott eredmény 3,419 millió eurót tett ki, de a korrigált adózott eredmény 5,496 millió euró, ami az árbevétel 51 százalékát jelenti. A társaság pénzeszköz-állománya 52,264 millió euróra nőtt, miközben bankhitelállománya változatlan maradt, csak az ütemezett tőketörlesztés történt meg.
Hétfőn a kisbefektetői fórumon még azzal biztatták magukat a részvényesek, hogy az eldobott mennyiség elenyésző hányad, vagyis korai lenne még a papír beadásáról beszélni,
most a Fibonacci szinteket fürkészik, fordulatban reménykedve.
Emlékezetes, hogy áprilisban pár hét alatt 1000 forint közeléből 700 forint alá zuhant az árfolyam, amikor elbukott az osztalékjavaslat . Bár a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok igazgatóságának a törvény előírja, hogy a nettó nyereség 90 százalékának osztalékként történő kifizetésére tegyenek javaslatot, ez az úgynevezett elvárt osztalék. Ha pedig a társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor a szabad pénzeszközök legalább 90 százalékának visszaosztását kell előterjeszteni. Ám
nincs olyan szabály, hogy a közgyűlésnek ezt meg is kell szavaznia.
Így hiába küzdöttek tavasszal a kisrészvényesek, harmadik nekifutásra sem sikerült osztalékot kicsikarniuk, miközben az elvárt osztalék részvényenként a 100 forintot is meghaladta. Ezért aztán derékba tört az osztalékrali.
