Aludtak egy jót a befektetők, aztán megtörtént a csoda: másnapra feltámadt a Megakrán

Szerdán délután kereskedési időben tette közzé idei első féléves gyorsjelentését a Megakrán, amire képtelen volt érdemben reagálni a piac, bár az egész napos szendergés végén kirajzolódott egy olyan jel az árfolyamgrafikonon, amilyennel a matematikatanárok szokták ijesztgetni a nebulókat. Ám csütörtökön délelőtt végre felébredt szendergéséből az alvó papír és 7 százalékos felpattanással nyugtázta a pozitív EBITDA-t és a menedzsment optimizmusát.

Egyszer még befektetési célpont lehet / Fotó: Vémi Zoltán

Kijózanító számok, optimista menedzsment

A társaság az első félévet veszteséggel zárta, de továbbra is fenntartja várakozását, hogy a normál piaci körülmények visszatérésével a rendelkezésére álló erőforrások kihasználtsága javulhat és ezáltal tevékenysége a jövőben nyereséges lehet

– olvasható a gyorsjelentésben.

Az értékesítés nettó árbevétele 1,19 milliárd forint volt az idei első félévben, szemben a bázisidőszakban elért 1,25 milliárddal. A nettó eredmény 269 millió forint veszteség, szemben az előző év azonos időszakának 138 milliós veszteségével.

De legalább a 25 millió forintot közelítő EBITDA pozitív maradt, bár itt is jelentős a visszaesés a tavalyi 181 millióhoz képest.

A társaság első félévi árbevételének bő 59 százalékát a daruzás és gépbérlet szegmens adta, közel 39 százalékát pedig a géptelepítés üzletág.

A harmadik pillérként szolgáló szerkezetszerelés üzletágnak az építőipar visszaesése miatt az első félévében nem volt árbevétele.



A Megakrán – az előző évekhez hasonlóan – a beruházások támogatása, valamint a jelentkező piaci változásokra való gyors reagálás érdekében a szervezetét, valamint eszközparkját a továbbiakban is fenn kívánja tartani és folyamatosan tovább bővítené a költséghatékonyság figyelembevétele mellett.