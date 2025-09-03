Befektetés: ezekkel a hazai papírokkal kaszálnak a tőzsdézők – így lehet duplázni egy hónap alatt

A nyár végén is lehetett sok pénz keresni a pesti tőzsdén, noha a BUX index ezúttal visszafogottabb, szűk másfél százalékos emelkedést tudott felmutatni csupán augusztusban, akadt a pesti parketten rövid távon is magasan megtérülő befektetés.

Jó befektetés volt augusztusban a 4iG, de akadt nagyobb rali is a pesti tőzsdén / Fotó: Vémi Zoltán

A 16 tagú magyar blue chip részvénykosárban többségbe kerültek az alulteljesítő kibocsátók. Csalódást okozott az idén egyébként nagyot ralizó osztalékpapír, az ANY Biztonsági Nyomda, az indexkosár egyetlen eurós részvénye, a Graphisoft Park és a megújuló energiában utazó Alteo is. Nem termett babér azoknak sem, akik a Richterre vagy a Molra tették tétjeiket, de a legnagyobb havi árfolyamesés is megállt 5 százaléknál.

Aki viszont jól választott, akár 10 százalékos, vagy ahhoz közeli hozamot is zsebre vághatott az utolsó nyári hónapban a BUX-kosár top három részvényével, két kispapírral pedig bankot robbanthattak a jól spekuláló tőzsdézők.

Duplázódó profit, reptéri megállapodás a Waberer’s ralija mögött

A bronzérmes Waberer’s 7 százalékkal értékelődött fel, ami annak tükrében egyáltalán nem meglepő, hogy a logisztikai vállalat egymás után szállította a jó híreket augusztusban. A részben Tiborcz István érdekeltségébe tartozó vállalat

ahol 22 ezer négyzetméteres debreceni logisztikai központot építenek majd.

Augusztusi hírcunami hajtotta a 4iG kurzusát

A Waberer’snél is valamivel erősebb, 9 százalék feletti emelkedést értek el a 4iG részvényei. A távközléstől az infokommunikáción át a védelmi iparig egyre több területen meghatározó piaci szerepet szerző holding számára meglehetősen sűrű volt a nyár vége.

A társaság augusztus elején többlépcsős, 96 milliárd forint értékű tőkebevonást indított, majd Európa legnagyobb műholdas szolgáltatójával is megállapodást kötött. Az első féléves beszámoló alapján ugyan veszteséges volt a 4iG, tisztított működési eredménye így is nagyot nőtt, meghaladva a 120 milliárd forintot.