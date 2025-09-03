Befektetés: újabb alvó papírt riasztott fel szendergéséből az Otthon Start

Akár az Otthon Start programra is foghatjuk, hogy hétfőn az ingatlanos Duna House ralizott, kedden a dunaújvárosi építőipari céget, az Épduferrt kapták fel, most az építőipari és mezőgazdasági gépeket forgalmazó DM-Ker nem bír magával. De az is lehet, hogy ugyanaz az 50 millió forint áramlik ide-oda a kispapírok piacán, hol itt, hol ott izzítva a ralit. Izgalmas befektetést kínálva.
Jellemző a spekulatív hangulatra, hogy a DM-Ker kisbefektetői fórumon ma valaki bedobta:
a közös pénzkeresés érdekében kérném a tisztelt eladó kollégákat feljebb állni.
Mindenesetre, az árfolyam így is 37 forintról 42 forintra pattant napon belül, 50 milliós forgalmat produkálva. Miközben az előző nap kispapírsztárját, az Épduferrt 40 milliós forgalommal beadták a befektetők.
Tipikus alvó papír az építőipari és mezőgazdasági gépeket és alkatrészeket értékesítő DM-Ker, melynek gyakran üres a kötéslistája.
Július közepén még 30 forint alatt szendergett a kurzus.
Érdekes, hogy tavaly reorganizációba kezdtek. Ennek keretében elindult a felesleges vagy átmenetileg nélkülözhető funkciók és a hozzájuk kapcsolódó létszám leépítése. Átszabták a költségstruktúrát, megszüntettek minden olyan kiadást, mely nem szolgálta közvetlenül az alaptevékenységet, vagy nem befolyásolta alapvetően a működést. A személyi jellegű ráfordítások 15 százalékos és a működési ráfordítások 10 százalékos csökkentését tűzték ki. Az is fontos váltás volt, hogy a kereslet szűkülése miatt
az értékesítés fő fókusza az after sales területekre helyeződött át,
azaz az új gépek értékesítése helyett az alkatrész-értékesítés, valamint a szerviz és gépbérbeadás szolgáltatások kerültek előtérbe.
Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt.
Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában.
Meglódult a DM-Ker, ralizott a Masterplast, s megindult az Épduferr is. De még a Duna House-részvényt is felkapták. A hazai fellendülés mellett a szektor kilátásait javítja Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában.
Ám
a szeptemberi spekulációkat már az Otthon Start programmal kapcsolatos várakozások uralják.
Annál is inkább, mert már a rajt előtti hónapban felizzott a lakóingatlanok piaca. Augusztusban ellentétes mozgás volt az ingatlanok és a hitelek piacán. Amíg a vásárlásokat előrehozták, addig a hitelfelvételekkel kivártak.
