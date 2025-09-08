A 4iG és a Rába vitték a prímet a BÉT-en, a blue chipek csak pislogtak a rali láttán

Erőtlenül kezdték a hetet a BÉT nagyjai, a pesti parkett blue chipjeiből egyértelműen hiányzott a lendület a hét első napján, a BUX index végül 0,2 százalékkal 102 973 pontig süllyedt a nap végére. A pesti piac forgalma átlagos, 13,5 milliárd forint volt, ebben viszont nagy szerepe van a 4iG részvényeinek is, melyek kifejezetten magas, 1,3 milliárd forintos forgalmat generáltak, ezzel a forgalmi versenyben toronymagasan a második helyet szerezték meg a Richter előtt.
Az OTP részvénye 0,53 százalékkal 29 940 forintig, a Mol 0,69 százalékkal 2880 forintig, a Magyar Telekom 0,84 százalékkal 1882 forintig süllyedt a nap végére, egyedül a Richter tudott erősödni a nagyok közül, a vállalat kurzusa 1,07 százalékkal 10 380 forintig emelkedett a záró gongszó előtt.
A befektetői figyelem a hétfői kereskedésben nem a blue chipekre, hanem a 4iG-re irányult, a hazai nagyvállalat ugyanis a reggeli órákban bejelentette, megvásárolja a Rába Nyrt. többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A tranzakció közel 25 milliárd forintos értékét a társaság saját tőkéből és hitelből finanszírozza.
A nyugat-európai tőzsdék többségének jó napja volt, a német DAX 0,7, a francia CAC 0,5, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,6 százalékos pluszban jár a pesti tőzsde zárását megelőzően. Az amerikai parkett felemás formában van, bő egy órával a nyitás után a Dow minimális mínuszban járt, míg az S&P 0,2, a Nasdaq pedig 0,7 százalékos zöldbe került.
A forint rapszodikus formában volt a nap során, a hazai deviza hol erősebb, hol gyengébb arcát mutatta a hét első kereskedési napján. A tőzsdezárás idején az euróval szemben 0,1 százalékos mínuszban, 393,4 környékén járt a kereszt, míg a dollár ellenében 0,1 százalékot erősödött a fizetőeszközünk, 334,9 környékén adják a zöldhasú egységét.
