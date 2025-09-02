Ott kezdték a nagyok, ahol hétfőn abbahagyták, tovább emelkedik a pesti tőzsde

Erős hétkezdet után zöldben folytatták a hetet a BÉT nagyjai, a BUX index 0,28 százalékos pluszban, 104 001 ponton nyitott kedden. A blue chipek mindegyike erősödéssel kezdte a napot.

Erős hétfői rali után indul ismét a kereskedés a BÉT-en / Fotó: Vémi Zoltán

Erős hétfői rali után indul ismét a kereskedés a BÉT-en

Az OTP 0,27 százalékkal 30 000 forintig, a Mol 0,48 százalékkal 2948 forintig, a Richter 0,19 százalékkal 10 490 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,21 százalékkal 1942 forintig erősödött a keddi kereskedés elején. A nyugat-európai tőzsdék többsége pirosban kezdte a napot, a német DAX 0,2 százalékos mínuszban, a francia CAC 0,3 százalékos pluszban, az átfogó Euro Stoxx viszont 0,1 százalék környéki mínuszban kezdte a kereskedést.

Az amerikai piacok hétfőn zárva tartottak a Labor Day nemzeti ünnep tiszteletére, kedden viszont már a szokásos ütemben zajlik a kereskedés. A határidős jegyzések minimális korrekciót jeleznek előre a piacon, a legnagyobb, 0,15 százalékos mínuszban a Nasdaq nyithat magyar idő szerint fél négykor.

A forint iránykereséssel kezdte a napot, a dollárral szemben 337,7, az euró ellenében 395,2 környékén oldalazik a tőzsdenyitáskor. A devizapiac a nap során a már kora reggel megjelent, friss hazai GDP-adatokat, illetve az eurózóna késő délelőtt érkező előzetes inflációs adatait fogja emészteni.