Az OTP részvénye lekörözte a hazai versenytársakat

A bankpapírnak volt messze a legjobb napja a pesti parketten. A BÉT blue chipjei az OTP-n túl gyengén muzsikáltak csütörtökön.
Mészáros Gergő
2025.09.18, 17:08
Frissítve: 2025.09.18, 17:31

Ismét kacérkodott a 100 ezer pontos szinttel a BUX index a csütörtöki kereskedésben, a pesti parkett mutatója ideiglenesen vissza is tudta hódítani a lélektani határ másik oldalát, az OTP megindulása nélkül azonban erre nem sok esélye lett volna. A BÉT mutatója végül 0,29 százalékkal 99 634 pontig emelkedett, a pesti parkett forgalma 17,5 milliárd forinton állt meg.

_VEZ4373, bét,
Pislákolt a lendület a BÉT-en, de az igazi erő még nem tért vissza / Fotó: Vémi Zoltán

Pislákolt a lendület a BÉT-en, de az igazi erő még nem tért vissza

Az OTP árfolyama 1,01 százalékkal 28 890 forintig erősödött, a Richter ott zárt, ahol kezdett, 9870 forinton, a Mol 0,5 százalékot süllyedve 2796 forinton fejezte be a napot, a Magyar Telekom pedig 0,86 százalékkal került lejjebb, 1852 forinton történt az utolsó kötés a papíron.

A nyugat-európai piacoknak általánosságában egyértelműen jó napjuk van, a brit FTSE 0,3, a francia CAC 0,9, a német DAX 1,2 százalékos pluszban jár öt óra magasságában, az átfogó Euro Stoxx 1,5 százalékot emelkedett a nap során. Az amerikai indexek közül a Nasdaq 1,1 százalékos pluszban kezdte a napot, az S&P 500 0,7 százalékot emelkedett a rajt után, a Dow pedig 0,4 százalékos nyerőben kezdett, a szerdai Fed-döntésnek a lendületszerzésben minden bizonnyal megvolt a szerepe.

A forintnak kifejezetten mozgalmas napja van, a reggeli órákban mindkét fontosabb fronton erősödni tudott, a délután viszont már meglátszottak a kisebb lendületvesztés jelei a hazai fizetőeszközön. Az euróval szemben kisebb volt az értékvesztés, így még mindig 0,2 százalékos a napi plusz, 389,2 környékén adják a közös devizát, a napi csúcs 388,0 környékén húzódik. 

A dollárral szemben 327,5-ig ralizott a kereszt a kora délutánra, a pesti tőzsde zárása idejére azonban már ismét 330,6-et mutatott a zöldhasú jegyzése, ami kisebb, 0,1 százalékos napi értékvesztés.

