Az OTP részvénye lekörözte a hazai versenytársakat

Ismét kacérkodott a 100 ezer pontos szinttel a BUX index a csütörtöki kereskedésben, a pesti parkett mutatója ideiglenesen vissza is tudta hódítani a lélektani határ másik oldalát, az OTP megindulása nélkül azonban erre nem sok esélye lett volna. A BÉT mutatója végül 0,29 százalékkal 99 634 pontig emelkedett, a pesti parkett forgalma 17,5 milliárd forinton állt meg.

Pislákolt a lendület a BÉT-en, de az igazi erő még nem tért vissza / Fotó: Vémi Zoltán

Pislákolt a lendület a BÉT-en, de az igazi erő még nem tért vissza

Az OTP árfolyama 1,01 százalékkal 28 890 forintig erősödött, a Richter ott zárt, ahol kezdett, 9870 forinton, a Mol 0,5 százalékot süllyedve 2796 forinton fejezte be a napot, a Magyar Telekom pedig 0,86 százalékkal került lejjebb, 1852 forinton történt az utolsó kötés a papíron.