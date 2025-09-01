Hatalmas raliban a Richter részvénye, brillírozik a gyógyszeripari vállalat a BÉT-en

A nyugat-európai piacoknál nagyságrendekkel jobb napja volt a BÉT-nek hétfőn: a pesti parkett nagyjai erős nappal kezdték a hetet, a BUX index 1,13 százalékkal 103 713 pontig emelkedett. A Budapesti Értéktőzsde forgalma alacsony, 6,9 milliárd forint volt.

Lenyomta a nyugati piacokat a BÉT, két blue chip is nagyot alkotott / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP 1,32 százalékkal 29 920 forintig, a Mol 0,69 százalékkal 2934 forintig, a Richter 1,95 százalékkal 10 470 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,73 százalékkal 1938 forintig emelkedett a nap végére.