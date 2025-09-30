Deviza
tőzsde
részvénypiac
Richter

Szédületes, mit művel a Richter részvénye - okkal örülnek a befektetők

A keddi kereskedés során a Richter vitte a prímet, a gyógyszeripari vállalat árfolyama hatalmas raliba kezdett. A BÉT blue chipjeinek a Richteren túl nem volt túl erős napjuk.
Mészáros Gergő
2025.09.30, 17:09
Frissítve: 2025.09.30, 17:48

Felemás napja volt a BÉT nagyjainak, a Richter felül-, a Mol pedig jelentős mértékben alulteljesített a nap során. A BUX index 0,39 százalékkal 98 871 pontig süllyedt a zárásra, 18,8 milliárd forintos forgalom mellett.

240619_bet_002_VZ , BÉT, Budapesti Értéktőzsde
Gyenge napja volt a BÉT-nek / Fotó: Vémi Zoltán

Gyenge napja volt a BÉT-nek

A nap nyertese mindenféleképpen a Richter részvénye volt, mely a papírtól szokatlanul nagymértékű, több mint 4 százalékos napon belüli pluszba is került a zárás előtti percekben. A gyógyszeripari vállalat árfolyamát minden bizonnyal a hétfőn bejelentett amerikai előrelépések mozgatják pozitív irányba. A Richter végül 3,96 százalékos pluszban, 10 110 forinton zárta a napot.

A Richteren túl elmaradt a tűzijáték a parketten, a Magyar Telekom, az OTP és a Mol pedig erősen leverték a lécet, a távközlési cég részvénye 1,66 százalékkal 1774 forintig, a bankpapír 1,24 százalékkal 28 690 forintig, az olajipari óriás pedig 2,25 százalékkal 2698 forintig süllyedt a nap végére.

A nyugat-európai tőzsdék szintén felemás napot zárnak, a német DAX 0,2 százalékos pluszban, a francia CAC 0,3 százalékos mínuszban, a brit FTSE 0,3 százalékos pluszban, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,1 százalék alatti zöldben jár a nyugati zárás előtt fél órával. Az amerikai tőzsde kisebb pirosban jár öt óra tájában, a Dow 0,2, az S&P 500 0,1, a Nasdaq pedig 0,1 százalék alatti pirosban keresi az irányt.

A forintnak felemás napja volt, a hazai deviza egy ideig csak kereste az irányt, majd a délután közepére mindkét fontosabb fronton előnybe került. A pesti parkett zárásakor az euróval szemben 0,5 százalékos pluszt látni, 389,6-os kereszttel, a dollár ellenében pedig 0,7 százalékos a napi nyerő, 331,5 környékén adják a zöldhasú egységét. A devizapiacot főleg a dollárral kapcsolatos félelmek mozgatják, melyek a lehetséges kormányzati leállásra vezethetők vissza, mely jelentős csapást mérne az amerikai gazdasági adatok áramlására.

Amerika nyúlhat hirtelen a forint hóna alá, de az árának ők maguk aligha fognak örülni

Kulcsfontosságú adatok közlése maradhat el. A közelgő amerikai kormányzati leállás más lesz, mint a korábbiak, súlyosabb következményekkel járhat.

