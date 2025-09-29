Öveket becsatolni, ma átrendezik az indexkosarakat – fokozott forgalom várható a pesti parketten

Ma éjféltől változik a BUX index összetétele. A Zwack visszatér az első számú hazai részvényindexbe, a Delta Technologies viszont távozni kényszerül a tőzsdeüzemeltető döntése értelmében. Fokozott forgalom várható a mai zárószakaszban a pesti parketten. Különösen, hogy a Zwack és a Delta piaca az elmúlt két hétben szembement a döntéssel. A távozót vették, az érkezőt adták.

Változások a BUX kosarában / Fotó: AFP

Fókuszban a BUX-kosár

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexbizottságának döntése értelmében

októbertől bekerülnek a BUX-kosárba a Zwack részvényei.

A blue chip indexben az Unicum gyomorkeserű és más égetett szeszes italok gyártója a Delta Technologies papírjait váltja, melynek második alkalommal nem sikerült tejesítenie az indextagság kritériumait.

A CIG Pannónia a szeptemberi felülvizsgálat során szintén nem tudott maradéktalanul megfelelni a feltételeknek, ám mivel ez első alkalommal fordult elő, maradhat a pesti tőzsde első számú részvénykosarában.

A BUX indexbe egyelőre

nem térhet vissza a PannErgy, hiába teljesítette a feltételeket,

mert épp az eggyel korábbi felülvizsgálat következtében kellett távoznia a kosárból, így a türelmi időszakra vonatkozó rendelkezés alapján októberben még nem csatlakozhat a hazai tőzsde elitköréhez.

Az október 1-jén életbe lépő változások nyomán a BUX 16 részvényt tartalmaz majd, tagjai a