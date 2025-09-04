CECE: távozik egy magyar cég a régiós elitklubból, de az OTP-sek örülhetnek

Kedvezőtlenül érinti a régiós CECE részvényindex szeptemberi átsúlyozása a magyar részvényeket. A bécsi tőzsde által számított, cseh, lengyel és magyar blue chip papírokat tartalmazó kosár összetételét félévente vizsgálja felül a tőzsdeüzemeltető.
A Wiener Börse csütörtöki közleménye alapján kikerülnek a CECE indexből az Alteo részvényei, míg a Magyar Telekom közkézhányada 40-ről 30 százalékra csökken, ezzel együtt pedig súlya is kisebb lesz az új összetételű részvénykosárban.
A régiós indexből az Alteóval együtt távozik a lengyel Alior Bank is, helyükre pedig a turbinákat gyártó cseh Doosan Skoda Power kerül.
Az Erste számítása szerint a lengyel részvények összesített súlya 65 bázisponttal 49,67 százalékra esik, a cseh részvényeket 65 bázisponttal 30,21 százalékra emelkedik, míg a magyar részvényeké lényegében változatlan, 20,12 százalék marad.
A CECE indexben hét magyar részvény marad szeptembertől.
Az új összetételű index szeptember 22-én lép életbe, az átsúlyozásra pedig az ezt megelőző kereskedési napon, szeptember 19-én kerül sor.
