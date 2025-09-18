Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
CHINA-HEFEI- CHERY AUTOMOBILE (CN)
autóipar
Chery
IPO
szankciók Oroszország ellen

Putyin erre nem számított, ez felér egy árulással: kivonul Oroszországból az egyik legnagyobb kínai autógyártó – győztek a nyugati szankciók

Az egyik legnagyobb kínai autógyártó inkább a nyugati piacok meghódítására koncentrál. A Chery lépése mögött azonban a nyugati szankciók mellett a kínai dömping megállítását célzó orosz vámok is meghúzódhatnak.
K. B. G.
2025.09.18., 10:16

A hongkongi tőzsdére készül és azt tervezi, hogy kivonul Oroszországból az egyik legnagyobb kínai autógyártó, a Chery, noha a vállalat egyik legnagyobb piaca lett az elmúlt években az ország.

CHINA-HEFEI-CHERY AUTOMOBILE (CN)
A Chery az egyik legnagyobb autógyártó és -exportőr Kínában / Fotó: Xinhua via AFP

A hongkongi tőzsdén gyűjtene pénzt a Chery

Az állami tulajdonú Chery 9,1 milliárd hongkongi dollár (közel 390 milliárd forint) felhajtását tervezi a hongkongi tőzsdére lépéssel, mellyel párhuzamosan 2027-re szinte teljesen kivonul Oroszországból, hogy demonstrálja együttműködését a szankciókkal és az exportkorlátozásokkal. A Nikkei Asia információi szerint azonban ennek ellenére 

a tőzsdei bevezetést nem nyugati vállalatok segítik majd, hanem kínai pénzintézetek.

A részvényeket az IPO során 27,75 és 30,75 hongkongi dollár közötti áron dobják piacra, és a befolyt összeg 20 százalékát a kínai autógyártó az elektromos és plug-in hibrid kínálatának bővítésére költi majd, míg további 20 százalék jut a tengerentúli terjeszkedésre. A cég az idei év második felében a tervek szerint több mint 8 elektromos és plug-in hibrid piacra dobását tervezi. A kereskedés jövő hét csütörtökön indul a cég részvényeivel.

Oroszország volt a legfontosabb exportpiaca a kínai autógyártónak

Az évtizedeken át Kína legnagyobb autóexportőrének számító Chery a Szegeden gyárat építő BYD után még mindig a második legnagyobb kínai autógyártó, amely a külpiacokat is szeretné meghódítani. Bár ezt az Európai Unió megnehezíti, a kínai márkák Délkelet-Ázsiában gyorsan tudták növelni eladásaikat. A vállalat legfontosabb exportpiaca azonban az orosz–ukrán háború miatt Oroszországból kivonuló nyugati márkák hagyta űrt kihasználva Oroszország lett. 

A cég bevételeinek 25,5 százaléka származott Oroszországból tavaly, 

míg egy évvel korábban 17,7 százalék, és az orosz bevétel mind a két évben meghaladta a 40 milliárd jüant (1863 milliárd forint).

A cég azonban most azt is közölte, hogy már meg is kezdte az oroszországi működés leépítését, így 2005 óta létező helyi leányvállalata áprilisban három meg nem nevezett céggel megállapodott a készletek, a garanciakötelezettségek és a disztribúciós hálózatok átadásáról. A Chery 372 viszonteladóval és 687 bemutatóteremmel rendelkezett március végén Oroszországban.

Nem csak a szankciók állhatnak a kivonulás mögött

Noha a vállalat az oroszországi kivonulást a nyugati szankciókkal indokolta,  vélhetőleg szerepet játszottak az orosz piac védelmét célzó helyi vámok is, főleg, hogy a Chery gyártási kapacitással nem rendelkezik az országban. A cég kínálatának elektromos és plug-ibn hibridekkel történő bővítése ugyancsak nem az orosz piac megnyerését szolgálhatja, inkább az európai piac meghódítását segítheti, noha 

a Chery bevételeinek jelenleg csak kevesebb mint 5 százaléka származik az unióból.

Az elektromos és plug-in hibrid modellek az autógyártó hazai piacán is fontosak, ahol a területen öldöklő verseny alakult ki a szektor vállalatai között. Részben ez is a magyarázata annak, hogy egyre több kínai autógyártó igyekszik meghódítani a külpiacokat is. Az uniós vámok elkerülése érdekében a Chery nyitott is gyárat Európában, a spanyolországi üzemben már tavaly év végén elindult a termelés.

