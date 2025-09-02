Kitört a botrány Izrael és Európa második leggazdagabb országa között: példátlan, ami történt – menekíteni kell az állampapírokat

A jövőben Izrael az Európai Unióban kibocsátott diaszpóra-kötvények uniós szintű engedélyezését nem az eddigiekben megszokott módon Írországba fogja kérni, hanem áthelyezi a folyamatot Luxemburgba, miután ír képviselők és palesztinpárti csoportok igyekeznek nyomást gyakorolni az ország központi bankjára, hogy ne vegyen részt a kötvényeladásban, miután Izrael Hamásszal szemben vívott háborúja tízezrek halálát és éhínséget hozott magával Gázában.

A palesztinpárti tüntetők a diaszpóra-kötvényeket is célkeresztbe vették/Fotó: Anadolu via AFP

Diaszpóra-kötvények a gázai háború ellenzőinek kereszttüzében

Az uniós szabályok értelmében az európai piacon árult értékpapírokat a nem EU tagállamoknak elégf az egyik tagállamban engedélyezniük, és 2021 óta Izrael erre a célra Írországot választotta. Bár a főként az országon kívüli zsidó közösségekben hirdetett diaszpóra-kötvények viszonylag kis szerepet játszanak az ország finanszírozásában, a háború leállítását követelő csoportok kereszttüzébe kerültek írja a Reuters.

Ír parlamenti képviselők a múlt hónapban még a kormányt is felszólították, hogy küzdjön az uniós szabályok módosításáért, lehetővé téve, hogy az egyes központi bankok visszautasíthassák az ajánlatételben való közreműködést, miután

az ír jegybank közölte, hogy jogilag kötelező annak elfogadása, ha az bizonyos szabályoknak megfelel.

Gabriel Makhlouf, a jegybank vezetője pedig a törvényhozóknak írt levelében számolt be arról, hogy a korábbi ajánlattétel lejártával a folyamatot hétfőn áthelyezték Luxemburgba.

Írország az egyik leginkább palesztinpárti ország az unióba, mely elismerte a palesztin államiságot és a kormány a ciszjordániai telepekkel folytatott kereskedelem korlátozását célzó törvény elfogadását tervezi.