Hatalmasat ugrott a dollár, vérfürdő indult a forint árfolyamán

Bődületes raliba kezdett a dollár kedd reggel, az amerikai fizetőeszköz 0,5 százalékot erősödött percek leforgása alatt az európai tőzsdenyitást követő fél órában, ezzel jelentősen eltávolodott öthetes mélypontját jelentő szintjeitől.
A DXY dollárindex, mely egy devizakosárral méri össze a zöldhasú erejét, 0,5 százalékos napi pluszba került fél tíz környékére, és ugyan ezzel is csak 98,1 pontig tudott erősödni, tehát még mindig messze nem tekinthető erősnek a deviza, a lendület meglepően jelentős volt a keddi kereskedés elején. Tíz óra környékén már 0,6 százalékos napi pluszban járt a kereszt.
Az amerikai devizától az elmúlt fél évben nem tekinthető szokatlannak a nagy amplitúdójú mozgás, de a kedd reggeli ugrásban érdekes, hogy gyakorlatilag semmilyen okát nem lehet látni: nem érkezett friss adat, nem hangzott el fontos beszéd, a kurzus viszont megindult, mégpedig nem is akárhogyan. Az euró-dollár 0,34 százalékot esett, 1,172-ről 1,166-ig csökkent a kurzus a reggeli kereskedésben.
A dollár villámralija nyomán a forint szakadásba kezdett,
a feltörekvő piaci devizák ugyanis rendre áldozatul esnek a dollár nagy meneteinek, hiszen az elszívja a tőkét a kisebb társak elől. A forint a dollárral szemben 0,56 százalékot esett fél órán belül, 337,6 környékéről 339,5-ig ralizott az amerikai deviza, visszahódítva ezzel augusztus végi szintjeit. Tíz óra környékén már 0,83 százalékos volt a mínusz, 340,3 környékére szakadt a kereszt.
A forint piacán a dollár megindulása előtt még a reggeli GDP-adatokat emésztették a befektetők.
A forint a dollár megindulása nyomán az euróval szemben is a gyenge oldalra került, a közös deviza ellenében 0,3 százalékos napi mínuszba csúszott a kereszt, 396,3 környékén adják az euró egységét a devizapiacon.
A dollár piacáról érkező csapás hatására a forint a régiós devizákkal szemben is gyengülni kezdett, a lengyel zloty ellenében 0,14, a cseh koronával szemben 0,16 százalékos gödörbe került az árfolyam napon belül, a román lejjel szemben egyelőre oldalazik az árfolyam.
A dollár hosszabb távú erősödése mögött egyes elemzők szerint állhat a kamatvágási várakozások teljes beárazódása által kiváltott korrekció is, ami korábban esetleg már-már túladottá tette a zöldhasút. A kedd reggeli menet hirtelenségét és nagyságrendjét ugyanakkor ezzel nehéz lenne megmagyarázni. A dollárral kapcsolatban egyébként a VG által összeállított elemzői konszenzus sem túlzottan optimista.
A dollár még a friss lendülete ellenére is drasztikus alulteljesítő a piacon, az euró ellenében 12,5 százalékos mínuszban jár az év elejétől mérten, a DXY index pedig 9,5 százalékos értékvesztésről számol be ugyanezen időtávon. A zöldhasú ellen szól, hogy a Fed minden bizonnyal már szeptemberi ülésén elkezdi csökkenteni a kamatokat a világ legnagyobb gazdaságában, ami csökkenti a dollár kamattámaszát, így annak vonzerejét is, de a vámháborús bizonytalanságok és bizalomvesztés sem a zöldhasú szekerét tolják.
