Új vezető elemző az Equilornál, az MNB-től igazolt szakértőt a befektetési vállalat

Szeptembertől vezető elemzőként Aradványi Péter irányítja az idén 35 éves Equilor Befektetési Zrt. elemzői tevékenységét – derült ki a vállalat közleményéből.
A makropénzügyi orientáltságú szakember 2021-ben a Magyar Nemzeti Bankban kezdte pályafutását, ahol 2025-től vezető közgazdasági elemzőként dolgozott. Az utóbbi időszakban az MNB-nél feladatai közé tartozott a globálisan meghatározó jegybankokkal kapcsolatos monetáris politikai, pénzügyi piaci és makrogazdasági folyamatok elemzése, illetve szakmai támogatása, valamint nemzetközi monetáris politikai összefoglalók készítése a monetáris tanács számára.
Az elmúlt években több szakmai publikációja is megjelent, többek között az endogén pénzkínálati elméletek fontosabb zárt és nyitott gazdasági következményeiről, az 1970-es évek nemzetközi pénzügyi, illetve makrogazdasági folyamatairól, valamint a nagy jegybankok fenntartható, zöldátállást támogató monetáris politikai eszközeiről. Aradványi Péter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát a pénzügy és számvitel alapszak nemzetközi pénzügyek szakirányán, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen mesterszakos diplomát nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon.
Különleges alkalomból csengethetett be az Equilor a BÉT-en
Kereskedésindító csengetéssel ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. A független magyar befektetési szolgáltató még a pesti tőzsde újraalapítása előtt kezdte meg működését, aktív tagja a Budapesti, valamint a Varsói és a Prágai Értéktőzsdének is. Az elmúlt évtizedekben az Equilor számos szakmai elismerésben is részesült.
