Vihar előtti csend a devizapiacon, stabilan őrzi pozícióját a forint

Az eurózóna ipari kibocsátása 0,3 százalékkal nőtt júliusban hó/hó alapon, ami elmaradt az elemzők 0,4 százalékos várakozásától, viszont az éves 1,8 százalékos növekedés meghaladta az 1,7 százalékos piaci becsléseket. Az előző havi adatokat nagyjából 0,7 százalékponttal revideálták felfelé.

Az Egyesült Államokban az augusztusi kiskereskedelmi forgalom 0,6 százalékkal haladta meg az előző havit, ami 5 százalékos éves emelkedést jelent, az ipari termelés volumene pedig 0,3 százalékkal nőtt az előző hónaphoz viszonyítva.

Az import árak viszont a várt felett, egy hónap alatt 0,3 százalékkal emelkedtek, holott az elemzők csökkenésre számítottak.

Stabil az euró és a forint is

A tőke- és pénzpiacokat leginkább mozgató tényező azonban továbbra is az amerikai jegybank, a Fed első idei potenciális kamatvágása, amelyről magyar idő szerint szerda este 8-kor szerezhetnek tudomást a befektetők.

Az euró is gyengült némileg a dollár ellenében, ám még mindig lokális csúcsa közelében áll a devizapár, hiszen az euróval 1,1845 dollár környékén kötötték a legutóbbi ügyleteket. Az elemzők szerint az amerikai dollár továbbra is eladási nyomás alatt áll a Fed kulcsfontosságú szerdai bejelentése előtt 8 órával.