Amerikai adatokra szakadt az euró és a forint

Csütörtök délután amerikai makroadatok mozgatták meg a devizapiacot. A dollár erősödött, az euró és a forint gyengült, véget vetve a magyar deviza délelőtti erősödésének.

Ütést kapott a forint / Fotó: torcsabi

Amerikai makroadatok érkeztek

Az Egyesült Államok második negyedéves GDP-növekedésére vonatkozó végső becslés a vártnál erősebb, 3,8 százalék lett, szemben a korábbi 3,3 százalékos becsléssel.

A heti munkanélküliségi kérelmek pedig azt mutatták, hogy csökkent azoknak az amerikaiaknak a száma, akik újonnan kértek munkanélküli-segélyt.

A szeptember 20-ig tartó héten a munkanélküliségi kérelmek benyújtása 218 ezerre csökkent az előző heti 232 ezerről. Az elemzői konszenzus 235 ezer volt.

A hírre a dollár erősödött,

s az amerikai referencia államkötvények hozama emelkedett.

Szakadt a forint és az euró

Az euró-forint 390,5 közeléből 391,7-ig pattant. Vagyis 391,68-nál húzódó ellenállást, mely egy Fibonacci-szint komolyan tesztelte, de szignifikáns áttörésre nem került sor. Mert a kurzus hamar visszasüllyedt 391,4-ig. Amennyiben mégis elesne ez az ellenállás, akkor a 30 napos mozgóátlag lehet a következő megálló 392,95-nél.