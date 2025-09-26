Forint–euró árfolyam: most dől el, merre billen – birkóznak a befektetők

Még mindig nem tudni, hogy milyen lesz a forint rövid távú árfolyampályája. Bár tegnap az amerikai makroadatok hírére a dollár erősödött, s mind az euró, mind a forint szakadt. Az euró-forint ugyan áttörte a 391,7 közelében feszülő ellenállást, ám ennek a technikai szintnek az eleste még mindig nem szignifikáns. Belekapaszkodtak a befektetők, s tegnap óta itt birkóznak egymással a vevők és az eladók.
Csütörtökön délután az amerikai hírekre az euró-forint 390,5 közeléből 391,7-ig pattant. Bár hamar visszasüllyedt 391,4-ig. Ám végül tőzsdezáráskor az euró-forintot 391,8 közelében jegyezték.
Vagyis a 391,68-nál húzódó ellenállást, mely egy Fibonacci-szint, már tegnap komolyan tesztelte a kurzus, de szignifikáns áttörésre még nem került sor. Amennyiben mégis elesne ez az ellenállás, akkor
a 30 napos mozgóátlag lehet a következő megálló 392,95-nél.
Péntek hajnalban még a pesti nyitás előtt, vagyis illikvid piacon, 392,4 közelébe szúrt fel az euró-forint, ám a tőzsdenyitás előtt 391,9 közelébe süllyedt az árfolyam, sőt, 391,75-ig is leszúrt. Úgy tűnt, a tegnap áttört ellenállás visszatesztje zajlik.
Péntek délelőtt aztán forinterősödési hullám indult. Az euró-forint 391,1 közelébe ereszkedett. Vagyis időlegesen visszatért a 391,68-as szint alá. Ott egy bő órára
egészen szűk sávba szorult,
majd ebéd után 391,75-ig szúrt fel, ahonnan ismét az erős oldal felé fordult. De innen is visszakozott, majd ismét fordult.
Egyelőre még nem dőlt el a folyamatos tesztelés alatt álló támasz/ellenállási szint sorsa. Az oda-vissza tesztek akár a jövő hét elején is folytatódhatnak. Amennyiben a magyar deviza erős oldalán ragadna az euró-forint, akkor a most még és már távolinak tűnő 388,78-as támaszig nyílna tere a forinterősödésnek.
A dollár-forint péntek délelőtt 336 közeléből 335 alá ereszkedett, majd ebéd után 335,8-ig emelkedett.
Továbbra is bizonytalan az euró-dollár iránya.
A tegnapi kereskedésben fontos támaszokat tesztelt vissza az euró-dollár árfolyama, többek között az 50 napos mozgóátlagot, illetve a korábbi csökkenő trendvonalat. Pénteken kisebb korrekció indult, de még nem dőlt el, hogy folytatódik-e a csökkenés, vagy innen visszapattan az árfolyam.
