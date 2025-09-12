Brutális amerikai jóslat érkezett a forintról: olyan árfolyamot mondtak be, amire senki nem mert gondolni

Shortpozíciókat nyit az euró-forintra a Citigroup – közölte az amerikai bank, miután egy küldöttsége a napokban látogatást tett a Magyar Nemzeti Banknál.

Nagy kaland előtt áll a forint / Fotó: Shutterstock

A bank 3 hónapos határidős ügyleteket és 3 hónapos put spreadeket köt, 385-380 kötési árfolyamon, azaz ebbe a sávba várja az árfolyamot a Citi.

A put spread opció ugyanis egy olyan befektetési stratégia, amelyben egyszerre vásárolnak egy put opciót és eladnak egy másik, olcsóbb put opciót ugyanazon eszközre, azonos lejárattal, de eltérő kötési árfolyammal.

Az MNB nem bánja az erősebb forintot

A jegybank tisztviselői „észszerűen nyugodtnak” tűntek a jelenleginél akár jóval alacsonyabb EUR/HUF szintek lehetőségével kapcsolatban,

mivel a potenciálisan gyengébb exportot ellensúlyozhatja az erősebb belföldi fogyasztás

– írták a Citi elemzői, Luis Costa és Bhumika Gupta befektetőknek szóló jegyzetükben.

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa pedig továbbra is óvatos lesz, mivel a választások előtti költségvetési kiadások fellendíthetik az inflációt – állítja a Citi.

A Citi „észszerűen pozitívan” tekint a magyar államkötvényekre is.

A gyenge amerikai munkaerőpiac is segíti a forintot

A dollár gyengülése és a forint erősödése pénteken a leginkább a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok következménye. A tengerentúlon a múlt héten 263 ezer főt regisztráltak friss munkanélküliként. Ennél magasabb számra utoljára 2021 októberében volt példa.

Emiatt a tengerentúlon egyes befektetők már azt rebesgetik, hogy akár egy 75 bázispontos kamatvágásra is sor kerülhet a Fed jövő heti ülésén. A többség persze továbbra is 25 bázispontos csökkentést vár, de sokan esküsznek az 50 bázispontra is. Tartásra már senki sem számít.

Mi az összefüggés?

Ha viszont csökkennek a dollárkamatok, az gyengíti a zöldhasút és jellemzően erősíti az eurót. A befektetők ráadásul az euró árfolyam-emelkedése esetén rendszerint az európai uniós országok egyéb devizáit, köztük a forintot is venni szokták, s mivel ezek devizapiaci forgalma jóval kisebb, a megnövekedett kereslet jobban kimozdítja a kurzusukat, mint az euróét. Mindezért az a furcsa helyzet áll ilyenkor elő, hogy az euró erősödik a dollár ellenében, ám a kisebb forgalmú európai devizákkal szemben veszít értékéből.