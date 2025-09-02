Deviza
EUR/HUF395.73 +0.12% USD/HUF339.9 +0.75% GBP/HUF455.17 -0.41% CHF/HUF422.48 +0.21% PLN/HUF92.9 +0.2% RON/HUF77.92 0% CZK/HUF16.17 -0.08% EUR/HUF395.73 +0.12% USD/HUF339.9 +0.75% GBP/HUF455.17 -0.41% CHF/HUF422.48 +0.21% PLN/HUF92.9 +0.2% RON/HUF77.92 0% CZK/HUF16.17 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,495.68 -0.21% MTELEKOM1,910 -1.47% MOL2,910 -0.82% OTP30,120 +0.66% RICHTER10,400 -0.67% OPUS568 -1.41% ANY7,700 -1.3% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,212.79 -0.75% CETOP3,420.33 +0.11% CETOP NTR2,122.79 -0.38% BUX103,495.68 -0.21% MTELEKOM1,910 -1.47% MOL2,910 -0.82% OTP30,120 +0.66% RICHTER10,400 -0.67% OPUS568 -1.41% ANY7,700 -1.3% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,212.79 -0.75% CETOP3,420.33 +0.11% CETOP NTR2,122.79 -0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint árfolyam
dollár
tőzsde
euró

Erős a dollár, bántja a forintot – az OTP-t kivéve ütik a magyar részvényeket is

Gyengén teljesít a hazai fizetőeszköz kedd délután. A dollárhoz képest közel egy százalékot, az euróhoz képest 0,2 százalékot veszített a forint.
K. T.
2025.09.02, 15:25
Frissítve: 2025.09.02, 15:35

Nincsen már nyoma a hét eleji erősödésnek a forint piacán. A hazai fizetőeszköz kedd délután jelentősebb gyengülést mutat az euróval és különösen a dollárral szemben.

forint, bankjegy, 20000
Nincs jó napja a forintnak / Fotó: Final Version Studio / Shutterstock

Az euró jegyzése ugyan némileg mérséklődött napközi, 396,7-es mélypontjáról, délután három órakor 395,9 forinton állt a kurzus. Ez 0,2 százalékos forintgyengülés.

A dollárhoz képest közel egy százalékkal értékelődött le a magyar pénz. A keresztárfolyam 337,8-ről 341 forintig szaladt fel, majd innen kissé lefelé korrigált a kurzus. Délután három óra után pár perccel 340,4 forintot kértek a zöldhasúért.

Az Equilor délutáni technikai elemzése szerint a 395-ös szinttől korrekció indult az euró-forint árfolyamában, azonban a 30 napos mozgóátlagot nem sikerült áttörni, amely 396,45-nál húzódik, és továbbra is fontos ellenállást képez. A Bollinger-szalagok szűkülni kezdtek, egy-két héten belül nagyobb, trendszerű mozgás indulhat, érdemes majd figyelni.

Az Erste a reggel közzétett, részletes második negyedéves hazai GDP-adatok tükrében fél százalékra mérsékelte a magyar gazdaság idei növekedésre vonatkozó prognózisát.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A pesti tőzsdén kissé pesszimista a hangulat, a BUX 0,2 százalékkal csúszott lejjebb a kereskedés utolsó két órájára ráfordulva. A blue chipek közül az OTP fél százalékkal erősödik, a Richter ellenben 0,3 százalékkal, a Mol egy százalékkal, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékkal esik.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu