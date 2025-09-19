Forint: kiengedett hétvége előtt a magyar pénz, többe kerül az euró és a dollár

Korrekció jellemezi pénteken a forintpiacot. A hazai fizetőeszköz az elmúlt napok jelentős erősödését követően kiengedett az euróval és a dollárra szemben, napon belül számottevő mértékben gyengült a főbb devizák ellenében.

Kiengedett a forint a hét vége előtt a dollárral és az euróval szemben is / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a nap eleji, 389,5-es szintről 391 forint fölé drágult déli 12 óráig, majd onnan kissé lejjebb ereszkedett. Fél egykor 390,8 forinton áll a váltási árfolyam, 0,4 százalékos euróerősödést mutatva.

A dollár 0,7 százalékkal erősödött a magyar pénzzel szemben, jelenleg 332,2 forintot kérnek a zöldhasúért a devizapiacon.

Az Erste kommentárja szerint ma csendes a makronaptár, a jövő héten érkeznek fontos, potenciálisan piacmozgató események. Kedden kamatdöntésre készül a magyar jegybank, az Erste azonban egyelőre nem vár változtatást a 6,50 százalékos alapkamaton, ugyanakkor egyre több helyen merül fel a kérdés, hogy meddig erősödhet a forint a kamatkülönbözetre építve. Az MNB új inflációs jelentéssel is készül a jövő hétre.