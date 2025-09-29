Forint: erősen indult a reggel, zajlik a roham a 390 alatti euróért - több tényezőn múlik a siker

Erősen kezdte a hetet a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton felülteljesítette társait, a nagyobb mozgás szokás szerint a dollár ellenében látszik. Az euróval szemben 0,1 százalékos a napi plusz a tőzsdenyitást követően, 390,5-en jegyzik a közös devizát, a dollárral szemben pedig 0,35 százalékos a napi plusz, 332,9-en adják a keresztet, a napi csúcs 332,6-on áll, amit a kora reggeli órákban érintett meg a kurzus.

Visszanyerheti erejét a forint, meggyőzően indult a hétfői kereskedés / Fotó: Vémi Zoltán

Visszanyerheti erejét a forint, meggyőzően indult a hétfői kereskedés

A forint lendületét több tényező is támogatja, akár még középtávon is, vannak azonban olyan kockázati tényezők is, amik a devizánk ellen játszanak, ezek pedig az elmúlt napokban meg is villantották méregfogukat.

A forint mellett elsősorban a kamatpályák szólnak: az MNB minden bizonnyal még egy jó ideig nem nyúl majd hozzá a hazai alapkamathoz, az amerikai Fed most kezdi saját kamatcsökkentési dömpingjét, az EKB pedig már túl is van ezen. Ez azt eredményezi, hogy a forint kamatelőnye nagy, és a várható kamatpálya-alakulások tekintetében csak nagyobb lesz - ez jókora kamatfelárat biztosít a magyar devizának, ami keresleti többletet hoz, így felpolcolja a kurzust, mindkét fontosabb fronton.