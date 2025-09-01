Bomba formában menetel a forint, messze már a 400-as euróárfolyam

Ismét erős napja van a forintnak, a hazai deviza a legfontosabb frontokon már a reggeli kereskedésben is jelentős lendületre tett szert, és ezt a délután közepére is meg tudta tartani. Az euróval szemben 0,34 százalékos napi pluszban, 395,2 környékén jár a kereszt, a dollár ellenében viszont még ennél is jelentősen nagyobb nyerő 0,6 százalékkal napon belül, a zöldhasú egységét 337,5 környékén adják a nemzetközi devizapiacon három óra tájékán.

Hatalmas formában a forint / Fotó: Narukami Jin / Shutterstock

Hatalmas menetben a forint

A forint lendülete köszönhető például a dollár átfogó gyengélkedésének, amit Jerome Powell Fed-elnök Jackson Hole-i beszéde emelt új szintre, a jegybankár ugyanis erősen utalt a szeptemberi kamatvágás eshetőségére. Ez a dollár kamattámaszának csökkenését vetítette előre, amit a befektetők azonnali dolláreladással reagáltak le, lenyomva ezzel a zöldhasú kurzusát. Az amerikai pénznek azonban Jackson Hole előtt sem volt jó éve, a dollárt a vámháború miatti bizonytalanság következtében már az ág is húzza, a kamatpálya enyhülése pedig szinte csak olaj volt arra a bizonyos tűzre.