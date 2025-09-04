Megtorpant a forint, de a pesti tőzsdén tombol a bika

Gyengült a nap közepéig a forint a főbb devizákhoz képest a csütörtöki devizapiaci kereskedés során. A hazai fizetőeszköz számára a nem túl erős júliusi kiskereskedelmi adatok sem tettek jót, miközben a befektetők a délutáni amerikai munkaerőpiaci adatokat várják.

Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az euró jegyzése ugyan némileg mérséklődött a 394 feletti szintről, délben 393,8 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,05 százalékos forintgyengülésnek felel meg.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel már 338,3 forintnál jár.

Az Erste kommentárja szerint a magyar deviza szempontjából a holnapi, amerikai munkapiaci adatközlés lesz meghatározó: a vártnál gyengébb értékek a Fed kamatvágási várakozásának felerősödésén keresztül tovább növelhetik a hazai eszközök kamatelőnyét.