Megtorpant a forint, de a pesti tőzsdén tombol a bika

Gyengült a nap közepéig a forint a főbb devizákhoz képest a csütörtöki devizapiaci kereskedés során. A hazai fizetőeszköz számára a nem túl erős júliusi kiskereskedelmi adatok sem tettek jót, miközben a befektetők a délutáni amerikai munkaerőpiaci adatokat várják.
Az euró jegyzése ugyan némileg mérséklődött a 394 feletti szintről, délben 393,8 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,05 százalékos forintgyengülésnek felel meg.
A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel már 338,3 forintnál jár.
Az Erste kommentárja szerint a magyar deviza szempontjából a holnapi, amerikai munkapiaci adatközlés lesz meghatározó: a vártnál gyengébb értékek a Fed kamatvágási várakozásának felerősödésén keresztül tovább növelhetik a hazai eszközök kamatelőnyét.
A pesti tőzsdén kedvező a hangulat, a vevői érdeklődésnek köszönhetően bő egy százalékkal került feljebb a BUX index. A nagypapírok közül az OTP másfél százalékkal drágult, a Mol 0,8 százalékkal került feljebb, a Richter 0,7 százalékkal emelkedik. A negyedik blue chip, a Magyar Telekom 1,4 százalékkal erősödött.
