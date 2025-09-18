Forint: tovább száguld a magyar pénz, nehéz elhinni mennyibe kerül az euró és a dollár

Jót tett az egyébként is remek formában lévő forintnak az amerikai jegybank szerda esti kamatvágása, ami tovább növeli a hazai fizetőeszköz kamatelőnyét.
A forint fél százalékot erősödött csütörtökön az euróval szemben, a keresztárfolyam ezzel 388,3 forintig jött vissza. Ilyen alacsonyan legutóbb 2024 májusában járt az euró.
A dollárhoz képest még szembetűnőbb a forint szárnyalása. A váltási árfolyam 0,7 százalékkal csökkent csütörtök délelőtt, így már csupán 328 forintot kérnek a zöldhasúért. Az amerikai pénz az orosz–ukrán háború kitörése előtt, 2022 februárjában volt ennyire olcsó legutóbb.
Az Erste kommentárja szerint a kamatkülönbözet továbbra is meghatározó tényező, és folyamatosan a forint malmára hajtja a vizet. Alapvetően a nemzetközi folyamatok kihatása jelentkezhet a mai kereskedésben: előreláthatólag hazai esemény nincs kilátásban a hét utolsó két napján.
Az Equilor szakértői úgy vélik, hosszabb távon visszagyengülhet a hazai fizetőeszköz. Az év hátralévő részében, az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a magyar pénz.
Ma délután a Bank of England tart kamatdöntő ülést, majd a tengerentúlról friss munkanélküliségi adatok is érkeznek.
A pesti tőzsdén is kedvező a hangulat, a BUX 0,7 százalékkal került feljebb délig, 100 018 pontig. Az OTP másfél százalékkal ralizik, a Mol 0,1 százalékkal került feljebb. A Richter ezzel szemben 0,2 százalékkal ereszkedik, a Magyar Telekom kurzusa pedig fél százalékkal esik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.