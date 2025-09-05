Éves csúcsa felé robog a forint, bombaerős a devizánk

Minden jel szerint erősen hajrázik majd a forint a héten, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton kifejezetten erős szinteket nyaldos a péntek délelőtti kereskedésben. Az euróval szemben 0,1 százalékos napi pluszban, 392,7-en adják a keresztet, kevesebb mint egy egységre az éves csúcsot jelentő 392,088-as vonaltól, a dollár ellenében pedig 0,3 százalékos a napi nyerő, 336,4 környékén adják a zöldhasú egységét a nemzetközi devizapiacon.
A forint lendületét, az elmúlt hetekhez hasonlóan, a dollár gyengélkedése adja, a DXY dollárindex 0,2 százalékos napi mínuszban jár, 98,05 környékén jár a kereszt, az euró-dollár pedig 0,19 százalékos napi vesztőt jelez az amerikai deviza kárára. A dollár értékvesztésének egyik legfőbb oka, hogy egyre csak közelebb kerül a Fed szeptember 17-i kamatdöntése, melytől a befektetők túlnyomó többsége, 99,4 százaléka egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít a Fed döntéshozóitól.
A napon belüli dollárgyengélkedés oka ugyanakkor abban is keresendő lehet, hogy a délután folyamán teszik majd közzé a friss amerikai munkaerőpiaci adatokat, köztük a munkanélküliségi rátát is, melynek alakulása nagyot nyom a lattba a Fed kamatpályájának alakításával kapcsolatban. Ha az amerikai gazdaság egyik pillére, a munkaerőpiac további aggasztó jeleket ad a döntéshozók számára, az bebetonozhatja nem csak a szeptemberi kamatvágással kapcsolatos várakozásokat, de akár arra is utalhat, hogy a jegybanknak akár következő, októberi ülésén ismét hozzá kell majd nyúlnia a kamatokhoz, ami tovább vágná a fát a dollár alatt.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A BÉT nagyjai gyengén kezdték a napot, az OTP 0,16 százalékkal 30 580 forintig, a Richter 0,21 százalékkal 2918 forintig, a Richter 0,58 százalékkal 10 370 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,42 százalékkal 1902 forintig süllyedtek késő délelőttre. A BUX index 0,2 százalékos mínuszban jár, 104 258 pontig gyengült 11 óra környékére.
A nyugat-európai piacoknak jobb napjuk van, mint a pesti parkettnek, a német DAX 0,2, a francia CAC 0,15, a brit FTSE 0,36, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,2 százalékos napi pluszban jár 11 óra környékén, és az amerikai piacoktól is hasonló nyitást vár a piac, határidős opciók szerint a Nasdaq lehet a rajt nyertese, 0,4 százalékos emelkedéssel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.