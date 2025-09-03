Deviza
EUR/HUF393.55 -0.55% USD/HUF337.72 -0.71% GBP/HUF453.1 -0.45% CHF/HUF419.82 -0.59% PLN/HUF92.48 -0.34% RON/HUF77.5 -0.51% CZK/HUF16.09 -0.43% EUR/HUF393.55 -0.55% USD/HUF337.72 -0.71% GBP/HUF453.1 -0.45% CHF/HUF419.82 -0.59% PLN/HUF92.48 -0.34% RON/HUF77.5 -0.51% CZK/HUF16.09 -0.43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,151.39 +0.33% MTELEKOM1,890 -0.63% MOL2,906 +0.55% OTP30,000 +0.5% RICHTER10,360 -0.29% OPUS569 +0.53% ANY7,840 +2.04% AUTOWALLIS162 +2.16% WABERERS5,240 +1.15% BUMIX9,229.68 +1.16% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,149.77 +1% BUX103,151.39 +0.33% MTELEKOM1,890 -0.63% MOL2,906 +0.55% OTP30,000 +0.5% RICHTER10,360 -0.29% OPUS569 +0.53% ANY7,840 +2.04% AUTOWALLIS162 +2.16% WABERERS5,240 +1.15% BUMIX9,229.68 +1.16% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,149.77 +1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint árfolyam
dollár
tőzsde
euró

Brutális formában a forint, egy éve volt ilyen olcsó az euró

Bő fél százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz szerdán az euróval és a dollárral szemben is. Az európai közös pénzt 393 forint közelében váltják, egyéves csúcsra ért a kurzus.
K. T.
2025.09.03, 15:27
Frissítve: 2025.09.03, 15:46

Bomba formában van a forint szerdán, a hazai fizetőeszköz délután egyéves csúcsra erősödött az euróval szemben, és a dollárhoz képest is jelentősen felértékelődött.

forint, euro, euró, bankjegy, bankjegyek
Rég nem látott szintre erősödött a forint / Fotó: Arkadiusz Fajer / shutterstock

A közös európai pénz jegyzése fél százalékkal 393,2 forintra csökkent, legutóbb egy éve, 2024 szeptemberében volt ilyen kedvező a váltási árfolyam a forint oldaláról.

A dollárhoz képest szintén fél százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 337,8 forint volt pár perccel délután három óra után.

A régiós devizák ellenében is látványos a forint mai teljesítménye. A lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül kevesebbe, míg a cseh koronát 0,4 százalékkal alacsonyabb árfolyamon váltják.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
393.5458 -0.55%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az Erste kommentárja szerint a piaci árazások az idei évre nem várnak már monetáris enyhítést a magyar jegybank részéről, miközben sok jegybank már enyhítő üzemmódban van. A forint javára szóló, várhatóan tovább növekvő pozitív kamatkülönbözet így továbbra is az elsődleges támasza maradt a forintnak. A bankház elemzői ezzel együtt kiemelik, hogy a nemzetközi bizonytalanságok továbbra is jelentősek.

A pesti tőzsdén is kedvező hangulatban zajlik a kereskedés. A BUX 0,3 százalékos plusznál, 103 149 pontnál jár. A magyar nagypapírok közül az OTP 0,4 százalékkal, a Mol 0,6 százalékkal, a Richter pedig 0,1 százalékkal drágul. A sorból kilóg a Magyar Telekom, melynek árfolyama 0,7 százalékkal csökkent.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1228 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu