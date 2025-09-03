Az OTP vitte a hátán a magyar piacot, a bikaerős forint halmozta a csúcsokat

Pozitív hangulatban kereskedtek Európa tőzsdéin a befektetők szerdán, a vezető nyugati részényindexek jellemzően 0,5-1 százalékos emelkedéssel nyugtázták a napot. A pesti börzén is a vevők kerületek fölénybe, a BUX pedig kisebb, 0,3 százalékos emelkedéssel, 103 127 ponton zárt.

Erősen zárt a pesti tőzsde, az OTP volt a sztár, remekelt a forint is / Fotó: Vémi Zoltán

Az emelkedés mögött ugyanakkor az OTP egymaga áll, amely a négy magyar blue chip közül egyedüliként tudott erősödni, 0,8 százalékkal 30 100 forintra.

A Mol kurzusa 0,1 százalékkal 2888 fontra ereszkedett, a Richter árfolyama 0,6 százalékkal 10 330 forintra, a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,5 százalékkal 1892 forintra esett.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint bivalyerős teljesítményt nyújtott szerdán, és több deviza ellenében is éves csúcsra ért. Az euró jegyzése tavaly szeptember óta nem látott szinten, 393,2 forinton is járt, tőzsdezáráskor ennél valamivel feljebb, 393,5 forinton jegyezték a közös európai pénzt. Ez 0,5 százalékos forinterőt jelent.

A dollárhoz képest 0,8 százalékot ralizott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam ezzel egészen 337 forintig jött vissza.