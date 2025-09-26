Jó hírt kapott a forint és a pesti börze, szárnyal a Mol

Az Egyesült Államokban a jegybank, azaz a Fed által a legfontosabbnak tartott személyes fogyasztási kiadások (PCE) augusztusban 0,3 százalékkal emelkedtek júliushoz képest, az éves inflációs ráta pedig a júliusi 2,6 százalékról 2,7 százalékra nőtt – közölte az amerikai kereskedelmi minisztérium péntek délután. A forintnak jól jött a hír.

A kedvező hírre erősödik a forint is / Fotó: robertharding via AFP

A vártnak megfelelő adatok jöttek

Az élelmiszer- és az energiaárak nélkül számított úgynevezett maginfláció éves szinten 2,9 százalék volt, míg az előző hónaphoz mérten 0,2 százalékot tett ki.

A bejelentésben foglalt számok teljes egészében megegyeznek a piaci várakozásokkal.

Mindebből pedig az következik, hogy bár az infláció még felülmúlja a Fed 2 százalékos célját, ám valószínűleg nem teremt új helyzetet a várható amerikai kamatcsökkentéseket illetően, azaz amint a nyílt piaci bizottság tagjai a múlt héten jelezték, további két, 25 bázispontos csökkentés várható év végéig.

A friss számok továbbá azt is jelzik, hogy Donald Trump elnök új vámjai csak korlátozott hatással voltak a fogyasztói árakra, noha előzetesen több elemző is arra számított, hogy nagyobb áremelkedéshez vezetnek.

Ezenkívül az adatok azt is elárulják, hogy az amerikai fogyasztók a vámok ellenére is erőteljesen költenek, mivel a jövedelmek stabilak maradtak.

Jerome Powell Fed-elnök egyébként is úgy véli, hogy a vámok csak egyszeri áremelkedést jelentenek, nem okoznak tartós inflációt.

Mint ismert, a Fed nyílt piaci bizottsága a múlt héten – idén először – egy 25 bázispontos kamatvágást már végrehajtott, ami az irányadó kamatot a 4–4,25 százalékos sávba vitte le.

Reagál a forint és a BÉT

A várakozásoknak megfelelő értékek nyomán az euró némileg, mintegy 0,2 százalékkal erősödött a zöldhasúval szemben. A keresztárfolyam 1,1690-re emelkedett.

A hazai devizánkra is kedvezően hatott a tengerentúli adat. Az euró 15 óra körül 391,2 forint alatt, míg a dollár 334,6 körül járt a bankközi devizapiacon.