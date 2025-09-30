Látványosan habozott a forint, majd gondolt egyet és elindult a jó irányba

Az euróval és a dollárral szemben is szűk sávba szorult a magyar deviza. Az ilyen árfolyammozgás általában közeli kitörésre utal és ilyenkor nem lehet tudni, milyen irányba tör ki az árfolyam, ebéd után azonban kiderült: erős oldalra billent.

Merre tör ki a forint? / Fotó: Vémi Zoltán

Szűk sávba szorult a forint

Kisebb gyengülést produkált tegnap a forint az euróval szemben, az euró-forint az elmúlt két hétben látott 388 körüli szintekről 391 fölé emelkedett vissza. Technikai alapon nagyobb ellenállást az 50 napos mozgóátlag képezhet 392,66-nál. Lefelé tekintve

390 a lélektani támasz.

A kettő között feszül egy Fibonacci-szint 391,68-nál. Ezen a támasz/ellenállási szinten többször is oda-vissza átszúrt a kurzus a napokban.

Ma tőzsdenyitás előtt – még illikvid piacon – 391,4 felett is járt az euró-forint, ám tőzsdenyitásra 391 közelébe süllyedt az árfolyam.

Délelőtt 390,4 és 391,1 között egyre szűkülő sávba oszcillált az euró-forint.

Délben már 390,5 és 391 közé szűkült a range, majd ebéd után az erős oldalon 390,2-ig feszítette a húrt a forint.

Az ilyen árfolyammozgás jellemzően közeli kitörést készít elő, ám ennek iránya mindig kérdéses. Egyelőre az euróval szembeni forintgyengülés és forinterősödés előtt is nyitva áll az ajtó. De az erős oldal felé kacsintgat a forint.