Látványosan habozott a forint, majd gondolt egyet és elindult a jó irányba

Az euróval és a dollárral szemben is szűk sávba szorult a magyar deviza. Az ilyen árfolyammozgás általában közeli kitörésre utal és ilyenkor nem lehet tudni, milyen irányba tör ki az árfolyam, ebéd után azonban kiderült: erős oldalra billent.
Kisebb gyengülést produkált tegnap a forint az euróval szemben, az euró-forint az elmúlt két hétben látott 388 körüli szintekről 391 fölé emelkedett vissza. Technikai alapon nagyobb ellenállást az 50 napos mozgóátlag képezhet 392,66-nál. Lefelé tekintve
390 a lélektani támasz.
A kettő között feszül egy Fibonacci-szint 391,68-nál. Ezen a támasz/ellenállási szinten többször is oda-vissza átszúrt a kurzus a napokban.
Ma tőzsdenyitás előtt – még illikvid piacon – 391,4 felett is járt az euró-forint, ám tőzsdenyitásra 391 közelébe süllyedt az árfolyam.
Délelőtt 390,4 és 391,1 között egyre szűkülő sávba oszcillált az euró-forint.
Délben már 390,5 és 391 közé szűkült a range, majd ebéd után az erős oldalon 390,2-ig feszítette a húrt a forint.
Az ilyen árfolyammozgás jellemzően közeli kitörést készít elő, ám ennek iránya mindig kérdéses. Egyelőre az euróval szembeni forintgyengülés és forinterősödés előtt is nyitva áll az ajtó. De az erős oldal felé kacsintgat a forint.
A dollár-forint piacán azt láthattuk, hogy a reggeli 334 közeli szintekről tőzsdenyitásra 333 közelébe süllyedt a kurzus. Majd
délelőtt már 332,1 közelében járt a jegyzés.
Ezután szűk sávban 332,4 és 332,8 között kereste az irányt a forint.
Kedden reggel magyar makroadat is érkezett. Augusztusban hazánk termék-külkereskedelmi többlete 557 millió euró volt, a külkereskedelmi egyenleg 263 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 4,4 százalékkal, a behozatalé 4,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,7 százalékkal haladta meg a 2025. júliusit, az importé pedig 1,1 százalékkal elmaradt attól – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett gyorstájékoztatójából. Ám, ahogy az várható volt, a forintpiacon ez a hír nem szabott egyértelmű irányt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.