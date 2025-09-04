Rakétaként lőtt ki a Richter árfolyama, a forint gyengén indította a napot

Optimista hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX 0,2 százalékos emelkedéssel, 103 309 ponton rajtolt.
A vezető hazai részvények közül az OTP árfolyama 0,4 százalékkal 29 980 forintra csökkent, a három másik blue chip viszont felfelé vette az irányt. A Mol 0,4 százékkal 2898 forintra emelkedett, a Richter 1,1 százalékkal 10 440 forintig lőtt ki, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal 1898 foirntra drágult.
A befektetők ma leginkább a délután érkező amerikai foglalkoztatottsági adatokra, valamint az amerikai–európai uniós vámtárgyalások fejleményeire fókuszálnak. Itthon Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály jegybankelnök délelőtti, közgazdász-vándorgyűlésen elmondott beszéde is hozhat izgalmakat a piacokon.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint kissé gyengült csütörtök reggel kilenc óráig, a gyenge júliusi kiskereskedelmi adatok közzétételét követően. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal 394,1 forintra emelkedett, a kurzus közel egyéves csúcsról mozdult el.
A dollárt 0,2 százalékkal drágábban, 338,2 forinton váltják.
A régiós devizákhoz képest viszont csekély mértékű erősödést tud felmutatni a magyar pénz. A cseh korona 16,1 forintba, a lengyel zloty 92,5 forintba kerül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.