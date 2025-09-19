Forintpiac: fordulat vagy csak korrekció?

Nagyon erős napok után pénteken megtorpant a forint. Vajon ez már a fordulat jele, vagy csak megpihen a kurzus, mielőtt újra az erős oldalára fordulna?
Csütörtökön még a dollár erősödése ellenére is jól tartotta magát a forint, amely napközben az euróval szemben már a 388-as szintek alá is benézett.
A K&H elemzői szerint,
továbbra is fennáll az erősödő trend, a nemzetközi hangulat is pozitív, valamint a stabilitást célzó monetáris politika is támogatja a magyar devizát.
Az Equilor elemzői ugyanakkor a technikai szintekre hívták fel a figyelmet.
Kisebb korrekció indult az euró-forint árfolyamában, s továbbra is a 390-es szint sorsa lehet irányadó.
Felfelé tekintve 391,7, majd utána 393,5 közelében húzódnak a következő ellenállási szintek, míg lefelé nézve, támasz 388,8 közelében látható.
Bár benne van a pakliban a fordulat lehetősége, de az érdemi korrekcióhoz szignifikánsan át kellene törnie az euró-forintnak a 390-es szintet.
Pénteken napközben 391 felett is járt az euró-forint,
délutánra azonban 390 alá süllyedt, azaz erősödött.
A forint számára is iránymutató lehet az euró-dollár mozgása. Érdekes lehet, hogy az ameriai kamatdöntés után az euró-dollár árfolyama visszatért a kitörési szint alá, mely 1,1784-nél húzódik. Amennyiben alatta ma zár a kurzus,
behalhat a korábbi kitörési kísérlet.
Ez esetben a 30, majd az 50 napos mozgóátlag jelenthet ismét támaszt, melyek 1,1696-nál és 1,1667-nél húzódnak. Míg felül az 1,1914-es ellenállás került megerősítésre szerdán.
