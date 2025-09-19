Forintpiac: fordulat vagy csak korrekció?

Nagyon erős napok után pénteken megtorpant a forint. Vajon ez már a fordulat jele, vagy csak megpihen a kurzus, mielőtt újra az erős oldalára fordulna?

Vajon fordul a forintpiac? / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Még nem jött el a fordulat a forint piacán

Csütörtökön még a dollár erősödése ellenére is jól tartotta magát a forint, amely napközben az euróval szemben már a 388-as szintek alá is benézett.

A K&H elemzői szerint,

továbbra is fennáll az erősödő trend, a nemzetközi hangulat is pozitív, valamint a stabilitást célzó monetáris politika is támogatja a magyar devizát.

Az Equilor elemzői ugyanakkor a technikai szintekre hívták fel a figyelmet.

Kisebb korrekció indult az euró-forint árfolyamában, s továbbra is a 390-es szint sorsa lehet irányadó.

Felfelé tekintve 391,7, majd utána 393,5 közelében húzódnak a következő ellenállási szintek, míg lefelé nézve, támasz 388,8 közelében látható.

Bár benne van a pakliban a fordulat lehetősége, de az érdemi korrekcióhoz szignifikánsan át kellene törnie az euró-forintnak a 390-es szintet.

Pénteken napközben 391 felett is járt az euró-forint,

délutánra azonban 390 alá süllyedt, azaz erősödött.

