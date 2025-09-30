Deviza
EUR/HUF389.86 -0.31% USD/HUF331.67 -0.53% GBP/HUF446.43 -0.36% CHF/HUF417.36 -0.17% PLN/HUF91.37 -0.25% RON/HUF76.69 -0.35% CZK/HUF16.01 -0.52% EUR/HUF389.86 -0.31% USD/HUF331.67 -0.53% GBP/HUF446.43 -0.36% CHF/HUF417.36 -0.17% PLN/HUF91.37 -0.25% RON/HUF76.69 -0.35% CZK/HUF16.01 -0.52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61% BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Goodwill Pharma
gyógyszeripar

Nagyot domborított a tőzsde szegedi üdvöskéje

Hatalmasat ugrott a gyógyszeripari cég nyeresége. Eseménydús első fél évet zárt a Goodwill Pharma, főként az EU-régióban és Szerbiában ment jól a csoportnak.
Murányi Ernő
2025.09.30, 18:47
Frissítve: 2025.09.30, 18:57

Több mint triplájára nőtt a Goodwill Pharma nettó nyeresége az első fél évben, az előző év azonos időszakában elért 1,36 milliárd forintról ugyanis idén 4,63 milliárd forintra emelkedett – derül ki BÉT Standard kategóriájában jegyzett gyógyszeripari vállalat gyorsjelentéséből. 

Goodwill Pharma Karnok Csaba
A Goodwill Pharma szegedi új irodaháza / Fotó: Karnok Csaba

Igaz, ebből a profitból a részvényeseknek kiosztható adózás utáni eredmény csupán 2,54 milliárd forintot tesz ki, ám az is bő 2,5-szeresére nőtt a 958 millió forintos bázishoz mérten. Az egy részvényre jutó korrigált nettó nyereség (EPS) pedig 8,93 forintról 23,7 forintra gyarapodott.

Eseménydús fél évet zárt a Goodwill Pharma

A cég viszonylag új még a tőkepiacon, hiszen csak idén áprilisban került át a Standard kategóriába, miután két évet a BÉT Xtend-piacán töltött el, ám figyelemre méltó, hogy a szegedi központú csoport már 28 éve tevékenykedik a magyar gyógyszeriparban.

A Goodwill Pharma magyar gyógyszeripari vállalkozásként indult, majd megjelent a kelet-közép-európai országok piacán is. Fő tevékenységei közé tartozik az étrend-kiegészítők fejlesztése, gyártása, gyógyszergyártás, gyógyszer-törzskönyvezés, logisztika és disztribúció, teljes körű gyógyszermarketing és az orvosi gyógyszerismertetés is.

A cég a június végén lezárt fél évben fejezte be a közel ötmilliárd forintos Magyar Multi Programját is, amely révén háromszorosára növelte logisztikai kapacitásait, létrehozta modern K+F és gyártólaborát, és elindította egy új gyógyszerüzem működését is. 

Emellett átadták Szeged egyik legmodernebb irodaházát, ezzel hosszú távra biztosítva a cég működésének és további bővülésének feltételeit.

Eközben a Goodwill Pharma a nemzetközi jelenlétét is erősítette, belépett Grúzia és Mongólia piacára, a lengyel piacon bővítette jelenlétét, Ausztriában pedig saját leányvállalattal indult el. 

Magyarországon exkluzív forgalmazási jogot szerzett a kínai Techdow bioszimiláris INHIXA injekciójára, amellyel új terápiás területen vetette meg a lábát, míg legnagyobb exportpiacán, Szerbiában a német Stada csoporttal állapodott meg a Fortacell termékcsalád 6 balkáni országra vonatkozó forgalmazási jogának értékesítésére. 

A csoport hangsúlyos kutatás-fejlesztési tevékenységet is folytat.

Gigabevétel Szerbiából

A tárgyidőszakban a csoport konszolidált nettó árbevétele 39,3 százalékkal nőtt, amely két ellentétes hatás eredője, ugyanis  

  • az EU-régió árbevétele több mint 60 százalékkal emelkedett, 
  • míg a Balkán-régió forgalma 7 százalékkal csökkent. 

Az EU-régió árbevétele főként a svájci Novartis hazai szemészeti portfóliójának átvétele miatt ugrott meg. Ennek a portfóliónak ugyanakkor lényegesen alacsonyabb az eredménytartalma, mint a csoport saját termékeié.

Az egyéb működési bevételek 4,3 milliárd forintos növekedését a csoport szerb leányvállalata és a német Stada csoport között létrejött – már említett – ügylet okozta a Goodwill Pharma által fejlesztett Fortacell termékcsalád nyugat-balkáni forgalmazási jogának értékesítéséről,

 amely 10,5 millió eurós egyszeri bevételt hozott a csoportnak.

A cég részvényeivel azonban utoljára márciusban kereskedtek, azaz mióta átkerült a Standard kategóriába egyáltalán nem kötöttek rá ügyletet. Akkor egyébként 190 forinton cseréltek gazdát a papírok. 

Az összes részvény túlnyomó többsége az alapító házaspár tulajdonában áll, a közkézhányad mindössze 6,45 százalék.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu