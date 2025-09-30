Nagyot domborított a tőzsde szegedi üdvöskéje

Több mint triplájára nőtt a Goodwill Pharma nettó nyeresége az első fél évben, az előző év azonos időszakában elért 1,36 milliárd forintról ugyanis idén 4,63 milliárd forintra emelkedett – derül ki BÉT Standard kategóriájában jegyzett gyógyszeripari vállalat gyorsjelentéséből.
Igaz, ebből a profitból a részvényeseknek kiosztható adózás utáni eredmény csupán 2,54 milliárd forintot tesz ki, ám az is bő 2,5-szeresére nőtt a 958 millió forintos bázishoz mérten. Az egy részvényre jutó korrigált nettó nyereség (EPS) pedig 8,93 forintról 23,7 forintra gyarapodott.
A cég viszonylag új még a tőkepiacon, hiszen csak idén áprilisban került át a Standard kategóriába, miután két évet a BÉT Xtend-piacán töltött el, ám figyelemre méltó, hogy a szegedi központú csoport már 28 éve tevékenykedik a magyar gyógyszeriparban.
A Goodwill Pharma magyar gyógyszeripari vállalkozásként indult, majd megjelent a kelet-közép-európai országok piacán is. Fő tevékenységei közé tartozik az étrend-kiegészítők fejlesztése, gyártása, gyógyszergyártás, gyógyszer-törzskönyvezés, logisztika és disztribúció, teljes körű gyógyszermarketing és az orvosi gyógyszerismertetés is.
A cég a június végén lezárt fél évben fejezte be a közel ötmilliárd forintos Magyar Multi Programját is, amely révén háromszorosára növelte logisztikai kapacitásait, létrehozta modern K+F és gyártólaborát, és elindította egy új gyógyszerüzem működését is.
Emellett átadták Szeged egyik legmodernebb irodaházát, ezzel hosszú távra biztosítva a cég működésének és további bővülésének feltételeit.
Eközben a Goodwill Pharma a nemzetközi jelenlétét is erősítette, belépett Grúzia és Mongólia piacára, a lengyel piacon bővítette jelenlétét, Ausztriában pedig saját leányvállalattal indult el.
Magyarországon exkluzív forgalmazási jogot szerzett a kínai Techdow bioszimiláris INHIXA injekciójára, amellyel új terápiás területen vetette meg a lábát, míg legnagyobb exportpiacán, Szerbiában a német Stada csoporttal állapodott meg a Fortacell termékcsalád 6 balkáni országra vonatkozó forgalmazási jogának értékesítésére.
A csoport hangsúlyos kutatás-fejlesztési tevékenységet is folytat.
A tárgyidőszakban a csoport konszolidált nettó árbevétele 39,3 százalékkal nőtt, amely két ellentétes hatás eredője, ugyanis
Az EU-régió árbevétele főként a svájci Novartis hazai szemészeti portfóliójának átvétele miatt ugrott meg. Ennek a portfóliónak ugyanakkor lényegesen alacsonyabb az eredménytartalma, mint a csoport saját termékeié.
Az egyéb működési bevételek 4,3 milliárd forintos növekedését a csoport szerb leányvállalata és a német Stada csoport között létrejött – már említett – ügylet okozta a Goodwill Pharma által fejlesztett Fortacell termékcsalád nyugat-balkáni forgalmazási jogának értékesítéséről,
amely 10,5 millió eurós egyszeri bevételt hozott a csoportnak.
A cég részvényeivel azonban utoljára márciusban kereskedtek, azaz mióta átkerült a Standard kategóriába egyáltalán nem kötöttek rá ügyletet. Akkor egyébként 190 forinton cseréltek gazdát a papírok.
Az összes részvény túlnyomó többsége az alapító házaspár tulajdonában áll, a közkézhányad mindössze 6,45 százalék.
