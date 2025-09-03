Olcsón megúszta a Google a jogellenesen kiépített monopólium ügyét

Megmenekült a feldarabolás veszélyétől az Alphabet birtokában lévő Google, miután a vállalatot a keresések monopolizálása miatt elmarasztaló ügyben a bíróság csupán csekély jogorvoslatot követelt a technológiai óriástól.
A még az első Trump-adminisztráció végén indult versenyjogi eljárást a Biden-adminisztráció és folytatta, és az ügyben eljáró bíró, Amit Mehta a kormányzatnak adott igazat tavaly nyáron, tehát elismerte, hogy
a Google piaci erőfölényét kihasználva illegális monopóliumot épített ki az online keresések és az azokhoz kapcsolódó hirdetések terén.
Az ugyanakkor már az ítélet pillanatában is kérdéses volt, hogy milyen jogorvoslattal lehet ezt a problémát megoldani, ám a keddi döntés jóval enyhébbnek bizonyult, mint amit a keresőóriás kritikusai vagy a kormányzat szerettek volna elérni. A Google így megtarthatja a Chrome böngészőjét és az Android operációs rendszert is, sőt továbbra is fizethet az Applenek és másoknak a keresőalkalmazása disztribúciójáért a Bloomberg információi szerint.
Azt, hogy a döntés mennyire kedvező volt a Google számára, jelzi, hogy a tulajdonos Alphabet részvényei a kiterjesztett kereskedésben több mint 8 százalékos emelkedésre is képesek voltak, de a keresőoldal terítéséért több tízmilliárd dollárt bezsebelő Apple részvényei is több mint 4 százalékot emelkedtek. A Google-nek mindössze
a keresési találatok kialakításához szükséges adatokat kell megosztania versenytársaival, például a DuckDuckGóval, a Microsofttal vagy épp az olyan mesterségesintelligencia-startupokkal, mint az OpenAI vagy a Perplexity.
A döntés szerint emellett az Android operációs rendszert használó készülékek gyártóitól a Google nem várhatja el, hogy alkalmazásboltja, a Play Store használatáért cserébe a cég összes applikációját telepítsék a telefonokra és tabletekre.
A Google üdvözölte Mehta döntését, amiért az felismerte, hogy a mesterséges intelligencia milyen mértékben átalakította a keresések piacát, noha azt továbbra is vitatják, hogy illegális monopóliumot hoztak volna létre, és aggályukat fejezték ki az adatmegosztással kapcsolatban.
A vállalat versenytársai szerint ugyanakkor Mehta döntése nem hozza meg a szükséges változásokat, melyek orvosolnák a Google jogellenes magatartását, és a vállalat így továbbra is visszatarthatja versenytársait monopóliuma segítségével.
Noha a Google továbbra is fizethet az Apple-nek és más készülékgyártóknak, a cég keresőjének disztribúciójáért, lehetővé kell tenni más keresők használatát is a böngészőkben, és az inkognitóablakban nem lehet ugyanaz az alapértelmezett kereső, mint a sima böngészőben. A bíró arra is utalt, hogy ez később változhat a fejlemények tükrében.
Egyelőre azonban ez nagy siker nemcsak a Google, de az Apple számára is, melynek évi 100 milliárd dolláros szolgáltatásüzletága már most is az App Store és az ahhoz kapcsolódó 30 százalékos sáp elleni támadások kereszttüzében áll.
Az ítélet után fellélegezhetnek olyan más technológiai óriások is, mint a Meta vagy az Amazon, melyek ellen szintén folynak trösztellenes eljárások.
Ugyanakkor a Google ellen egy másik amerikai trösztellenes eljárás is folyamatban van, ahol a bíróság a kormányzatnak adott igazat a webes hirdetések kereskedelmét és megjelenítését feszegető ügyben, ahol a cég feldarabolása ismét napirendre kerülhet.
