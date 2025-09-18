Szárnyalnak a hadiipari részvények, nemcsak Európában, de a tengerentúlon is élénk a kereslet

A kisebb amerikai hadiipari cégek részvényei szárnyalnak idén, miután kilőtt a kereslet az olcsó, új generációs védelmi technológiák és fegyverek iránt, és a Pentagon is igyekszik az agilisebb, alkalmazkodóbb fegyverrendszerek felé mozdulni.

A drónos cégek a hadiipar sztárjai / Fotó: Anadolu via AFP

A változó hadviselés a hadiipart is felforgatja

Az Ukrajnában és Gázában zajló háborúk világszerte a védelmi kiadások megugrását hozták maguk után, ami a hadiipari cégek árfolyamán is nyomot hagyott. A befektetőket különösen érdeklik a mesterséges intelligencia hajtotta drónok és más, ember nélküli járművek, melyek olcsók és könnyen bevethetők, miközben az élőerő-igényt is csökkentik.

A hadiipari cégek tehát nemcsak Európában szárnyalnak, de a tengerentúlon is. Az NYSE Arca Defense Index idén 34 százalékot erősödött, szemben az S&P 500 12 százalékos növekedésével.

A legnagyobb nyereséget elérő tíz hadiipari cégből hét kis vagy közepes kapitalizációjú, tehát viszonylag kis vállalkozás.

A lista élén a dróngyártó Kratos Defense és AeroVironment áll, majd az alkatrészgyártó Astronics és a védelmi technológiai Mercury Systems következik – derül ki a Reuters összefoglalójából.

A kisebb szereplők szárnyalása mellett a szektor nagy szereplőit is repíti az állami költekezés, így az RTX részvényei is 37 százalékkal, a Northrop Grummané pedig 23 százalékkal vannak magasabban, mint az év elején.

Donald Trump amerikai elnök költségvetésében a Pentagon 892,6 milliárd dollár fölött rendelkezhet, és különösen a rakétákra és a drónokra költhet többet, míg a hajókra és a vadászgépekre szánt összeg csökkenhet. A TD Cowen elemzése szerint közel 6 milliárd dollár juthat légi drónokra és drónelhárító technológiára, ami 78 százalékos növekedés egy év alatt.

Az amerikai légi- és védelmi ipari felvásárlási és fúziópiac is felpörgött az ügyletek számát tekintve, ám összértékük csökkent, tehát kisebb tranzakciókra kerül sor az iparágban. Az amerikai célpontú idei 56 felvásárlási célpontból csak egy volt 12 milliárd dollárnál nagyobb értékű a Mergermarket adatai szerint.