Csomagküldés: nagy változások jönnek, átrendeződhet a piac a kínai beszerzési források szűkülése miatt

Nagyon beindult Európa legnagyobb csomagautomata-üzemeltető cége, az InPost, amely hétfőn egy portugál cégben szerzett kisebbségi részesedéséről, kedden pedig 12,6 százalékkal, 999,5 millió zlotyra, azaz 92,9 milliárd forintra ugró második negyedéves üzemi nyereségéről tájékoztatta a közvéleményt.
Noha az InPost minden piacán növekedést tudott felmutatni, és megerősítette idei üzleti évére vonatkozó nyereségtervét, a friss gyorsjelentés mellé csatolt kitekintésében haszonkulcsának várható szűküléséről informálta a befektetőket, akiknek több se kellett, 5,5 százalékkal verték le az amszterdami tőzsdén jegyzett lengyel társaság részvényárfolyamát.
Amely egyébként az idén eddig sem teljesített acélosan, sőt: 30 százalékkal gyengült. A bruttó haszonkulcs a 31,9 százalékról 25,8 százalékra esett, a nyereségtermelő képességben a közeljövőben javulás nem várható, a cég a piacszerzéssel kapcsolatos kiadások finanszírozásával van most elfoglalva, a profitszempontok ezúttal kissé háttérbe szorulnak. A bruttó haszonkulcs az év egészében a 20–25 százalékos sávba csúszhat vissza.
Az InPost bevétele a júniussal zárult negyedévben 2,62 milliárd zlotyról 3,53 milliárdra emelkedett, ehhez 324 millió csomag kézbesítése szükségeltetett az egy évvel korábbi 264,4 millióhoz képest.
A lengyel piacon 180,9 millió csomagot juttattak célba (plusz 6 százalék), míg az euróövezeti országokban 10 százalékos volt a bővülés és 77,7 milliós a csomagszám. A legnagyobb előrelépést, 177 százalékosat az Egyesült Királyságban érték el, ahol részben a sokmilliós lengyel kolóniának és a Yodel csomagkézbesítő felvásárlásának köszönhetően 65,4 millió csomagot helyeztek az automatákba vagy adtak le az átvevőhelyeken. A folyó negyedévben a csomagküldő piac bővülése óvatosabb tempóra vált, a cég a küldeményeknél 25-30 százalékos pluszforgalommal számol úgy, hogy a
legnagyobb, lengyel piacán tíz százalék alá mérséklődik a növekedés dinamikája.
Rafal Brzoska alapító-vezérigazgató közleményében a terjeszkedés fontosságát hangsúlyozta, aminek köszönhetően a nemzetközi üzletág bevétele most először haladta meg a lengyelét. Ez a trend várhatóan folytatódik, a cég az idén 14 ezerről 15 ezerre növeli az újonnan üzembe helyezett csomagautomatáinak számát. Már most több mint 54 ezernél járnak, ezekben 6,8 millió fiók nyeli el és adja ki a küldeményeket.
Az InPost új technológiához is hozzáfér azután, hogy meg nem határozott mértékű kisebbségi részesedést szerzett a portugál Bloq.it nevű, csomagautomatákat fejlesztő társaságban. A vételárat sem közölték a felek. A Bloq.it fő profilja a moduláris és akkumulátoros működésű csomagautomaták fejlesztése szoftveres támogatással, ezek könnyen telepíthetők vezetékes áramellátás nélküli helyszíneken is.
Ez hatalmas új piaci lehetőséggel kecsegtet, az InPost például azonnal 20 ezer ilyen átvevőhellyel akarja bővíteni a hálózatát olyan helyeken, amelyek eddig a folyamatos áramigényük miatt nem kerültek fel a térképre, noha igény lenne rájuk.
Az InPost magyarországi riválisai egyelőre nyugodtan alhatnak,
piacon tevékenykedő társaság terjeszkedési térképén fehét folt marad a magyar piac. Nagy kérdés, hogy a kínai csomagküldők uniós szintű megregulázása milyen mértékben érinti a csomagautomata-piacot. A pluszköltségek Temura, Sheinre, AliExpressre és társaikra való terhelésével a távol-keleti olcsó lakossági beszerzési források megdrágulnak, garantáltan kevesebb csomag érkezik majd a kontinens országaiba.
Az InPost automatái a Shein küldeményeit közvetítik az európai vevők felé, 12 ezer helyen lehet átvenni a kínai cég csomagjait. A Temuval viszont nem állnak szerződéses kapcsolatban.
Európa meghódítására indul új partnerével a Vinted
Összeállt a lengyel–litván duó. A varsói tőzsdén jegyzett InPost és a vilniusi Vinted Nagy-Britanniától Spanyolországig közös erővel venné be az európai piacokat. A partnerség révén 2027 végéig az InPost átveszi a Vinted kézbesítési szolgáltatásait.
