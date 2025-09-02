Csomagküldés: nagy változások jönnek, átrendeződhet a piac a kínai beszerzési források szűkülése miatt

Nagyon beindult Európa legnagyobb csomagautomata-üzemeltető cége, az InPost, amely hétfőn egy portugál cégben szerzett kisebbségi részesedéséről, kedden pedig 12,6 százalékkal, 999,5 millió zlotyra, azaz 92,9 milliárd forintra ugró második negyedéves üzemi nyereségéről tájékoztatta a közvéleményt.

Az InPost a kínai AliExpress csomagjait kezelő Cainiao logisztikai társasággal közösen is üzemeltet automatákat / Fotó: Imaginechina via AFP

Noha az InPost minden piacán növekedést tudott felmutatni, és megerősítette idei üzleti évére vonatkozó nyereségtervét, a friss gyorsjelentés mellé csatolt kitekintésében haszonkulcsának várható szűküléséről informálta a befektetőket, akiknek több se kellett, 5,5 százalékkal verték le az amszterdami tőzsdén jegyzett lengyel társaság részvényárfolyamát.

A profit marad, de az InPost haszonkulcsa laposabb lesz

Amely egyébként az idén eddig sem teljesített acélosan, sőt: 30 százalékkal gyengült. A bruttó haszonkulcs a 31,9 százalékról 25,8 százalékra esett, a nyereségtermelő képességben a közeljövőben javulás nem várható, a cég a piacszerzéssel kapcsolatos kiadások finanszírozásával van most elfoglalva, a profitszempontok ezúttal kissé háttérbe szorulnak. A bruttó haszonkulcs az év egészében a 20–25 százalékos sávba csúszhat vissza.

Az InPost bevétele a júniussal zárult negyedévben 2,62 milliárd zlotyról 3,53 milliárdra emelkedett, ehhez 324 millió csomag kézbesítése szükségeltetett az egy évvel korábbi 264,4 millióhoz képest.

A lengyel piacon 180,9 millió csomagot juttattak célba (plusz 6 százalék), míg az euróövezeti országokban 10 százalékos volt a bővülés és 77,7 milliós a csomagszám. A legnagyobb előrelépést, 177 százalékosat az Egyesült Királyságban érték el, ahol részben a sokmilliós lengyel kolóniának és a Yodel csomagkézbesítő felvásárlásának köszönhetően 65,4 millió csomagot helyeztek az automatákba vagy adtak le az átvevőhelyeken. A folyó negyedévben a csomagküldő piac bővülése óvatosabb tempóra vált, a cég a küldeményeknél 25-30 százalékos pluszforgalommal számol úgy, hogy a

legnagyobb, lengyel piacán tíz százalék alá mérséklődik a növekedés dinamikája.

Rafal Brzoska alapító-vezérigazgató közleményében a terjeszkedés fontosságát hangsúlyozta, aminek köszönhetően a nemzetközi üzletág bevétele most először haladta meg a lengyelét. Ez a trend várhatóan folytatódik, a cég az idén 14 ezerről 15 ezerre növeli az újonnan üzembe helyezett csomagautomatáinak számát. Már most több mint 54 ezernél járnak, ezekben 6,8 millió fiók nyeli el és adja ki a küldeményeket.