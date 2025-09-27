Ingyenes készpénzfelvétel: eltörölte az OTP, de nem kell kétségbe esni – még meg lehet úszni Revolut és Wise kártyákkal az extra költséget

Az OTP bank hivatalosan is megerősítette, hogy nem ad lehetőséget többé a külföldi pénzintézetek által kibocsátott kártyákkal történő ingyenes készpénzfelvételre a saját bankautomatáikból. Erre azonban időben, még a tranzakció jóváhagyása előtt fel is hívja az ügyfelek figyelmét a képernyőn, így még időben tudja mérlegelni mindenki, hogy biztosan vállalja-e a pluszköltségeket.

Készpénzfelvétel: készüljenek az OTP ügyfelei, nagy változás jön a kártyahasználatok terén / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az új hirdetmény múlt hét péntek, szeptember 19. óta érvényes. Ez a változás különösen a Revolut és Wise kártyabirtokosok szokásait írhatja felül, mert eddig ők többször felvehettek 100 euró összeghatárig pénzt az OTP-automatákból. Az OTP mellett eddig még az Erste vezetett be hasonlóan külföldi kártyával történő készpénzfelvétel esetére költséget fix 1200 forintos díjjal minden ilyen jellegű használat után.

Csakhogy a többi hazai nagybank ATM-jeinél továbbra is felvehetnek az ügyfelek díjmentesen készpénzt,

többek között az itthon leginkább népszerű két külföldi kártyával is.

Készpénzfelvétel: itt vannak a kategóriák

A Revolut példáját véve ez azt jelenti, hogy az adott számlacsomag típusától függően egy megadott összegig és/vagy meghatározott darabszámú használatig korlátozott a díjmentes felvét havi szinten.

Ebből jelenleg 5 fajta ismert:

Revolut Standard csomag: 75 000 forint vagy maximum 5 készpénzfelvétel havonta

Revolut Plus csomag: 75 000 forint havonta

Revolut Premium csomag: 150 000 forint havonta

Revolut Metal csomag: 300 000 forint havonta

Revolut Ultra csomag: 750 000 forint havonta

A Wise esetén jelenleg egyféle számlacsomag létezik, amely naptári hónaponként két ingyenes készpénzfelvételi lehetőséges biztosít magyarországi ügyfelek számára, összesen legfeljebb 150 000 forintig.

Mindenesetre a legtöbb kellemetlenséget a nyaralás előtt állóknak okozhatja a változás, mert így jelentősen nagyobb költséggel juthatnak euró készpénzhez. Legalábbis az OTP-nél az eddig nyújtott ingyenességen kívül jelenleg nem ismert másik megoldás.