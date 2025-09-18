Példátlan kibertámadás érte a legnagyobb magyarországi ingatlanközvetítőt - hatalmas a kár, teljes a bizonytalanság

Kifinomult, csalárd kibertámadás célpontjává vált a Duna House – ezt az ingatlanközvetítő társaság maga jelentette be a pesti tőzsde honlapján.

Kibertámadás érte a Duna House lengyel leánycégeit, az internetes csalás 150 milliós veszteséget okozhat / Fotó: Vémi Zoltán

A Magyarország mellett Olaszországban, Lengyelországban és Csehországban tevékenykedő ingatlanközvetítő csoport az eset észlelését követően azonnal megkezdte a szükséges lépések megtételét az incidens kivizsgálására és kezelésére, hogy biztosítsa a csoportszintű informatikai és pénzügyi ellenőrzési környezet integritását, felülvizsgálja szabályzatait és eljárásait azok megerősítése érdekében, valamint minimalizálja a várható veszteségeket.

A támadás legfeljebb 150 millió forintos adózás utáni veszteséget okozhat a lengyel leányvállalatoknál.

A Duna House jelentős erőfeszítéseket tesz banki partnerein, magyar és külföldi hatóságokon keresztül a károk minimalizálása érdekében, ám ennek sikeressége bizonytalan.

Jelenleg úgy látszik, hogy az incidens nem érintett semmilyen ügyfél-, beszállítói vagy munkatársi információt vagy adatot. A csoport erős mérleggel rendelkezik, több mint 9 milliárd forint rendelkezésre álló likviditáshoz fér hozzá, és továbbra is erős cash flow-t generál működéséből.

A csoport rendkívül komolyan veszi a pénzügyi ellenőrzéseket és az informatikai biztonságot, és jelenleg csoportszintű felülvizsgálatot végez az összes rendszer és folyamat tekintetében a jövőbeni stabilabb üzletmenet biztosítása érdekében. A Duna House szükség szerint további frissítéseket fog közzétenni az üggyel kapcsolatban.