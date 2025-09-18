Példátlan kibertámadás érte a legnagyobb magyarországi ingatlanközvetítőt - hatalmas a kár, teljes a bizonytalanság

Kifinomult, csalárd kibertámadás célpontjává vált a Duna House – ezt az ingatlanközvetítő társaság maga jelentette be a pesti tőzsde honlapján.
A Magyarország mellett Olaszországban, Lengyelországban és Csehországban tevékenykedő ingatlanközvetítő csoport az eset észlelését követően azonnal megkezdte a szükséges lépések megtételét az incidens kivizsgálására és kezelésére, hogy biztosítsa a csoportszintű informatikai és pénzügyi ellenőrzési környezet integritását, felülvizsgálja szabályzatait és eljárásait azok megerősítése érdekében, valamint minimalizálja a várható veszteségeket.
A támadás legfeljebb 150 millió forintos adózás utáni veszteséget okozhat a lengyel leányvállalatoknál.
A Duna House jelentős erőfeszítéseket tesz banki partnerein, magyar és külföldi hatóságokon keresztül a károk minimalizálása érdekében, ám ennek sikeressége bizonytalan.
Jelenleg úgy látszik, hogy az incidens nem érintett semmilyen ügyfél-, beszállítói vagy munkatársi információt vagy adatot. A csoport erős mérleggel rendelkezik, több mint 9 milliárd forint rendelkezésre álló likviditáshoz fér hozzá, és továbbra is erős cash flow-t generál működéséből.
A csoport rendkívül komolyan veszi a pénzügyi ellenőrzéseket és az informatikai biztonságot, és jelenleg csoportszintű felülvizsgálatot végez az összes rendszer és folyamat tekintetében a jövőbeni stabilabb üzletmenet biztosítása érdekében. A Duna House szükség szerint további frissítéseket fog közzétenni az üggyel kapcsolatban.
A Duna House tavaly 10,84 milliárd forint árbevételt ért el Lengyelországban, 47 százalékos növekedést követően. A lengyel leánycégek közel félmilliárd forinttal járultak hozzá a csoportszintű EBIDA-hoz, a lengyel üzletág működési eredménye 6 százalékkal, 215 millió forintra mérséklődött.
Lengyelország a bevételek alapján a második, az eredmény tekintetében pedig a harmadik legnagyobb piaca volt a magyar ingatlanközvetítő csoportnak.
A Duna House részvényei idén 16 százalékkal drágultak a Budapesti Értéktőzsdén. Az ingatlanközvetítő társaság papírjainak az Otthon Start program indulása adott újabb lendületet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.