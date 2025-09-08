Kicsit megcsúszott a forint, de a dollárral szemben kemény maradt a magyar deviza

Hétfőn délelőtt forintgyengülés indult. A magyar deviza az euróval szemben már ellenállást is tört, de a dollárral szemben még tartja magát az erős oldalon.

A dollárral szemben tartja magát a magyar deviza / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock (illusztráció)

Erős hét után keres irányt a magyar deviza

Igen erősen zárt múlt héten a forint, az euró-forint a 396 feletti szintekről indulva egészen 392-ig süllyedt, ami közel egyéves csúcsot jelent. A dollár gyengülése mellett a forint múlt heti teljesítményét segíthette Varga Mihály jegybankelnök beszéde is a Közgazdász-vándorgyűlésen.

Varga ugyanis arról beszélt, hogy le kell számolni azzal a hittel, hogy a felzárkózás és a növekedés pörgetése a forint gyengülésén keresztül elérhető. Szerinte az elmúlt éveket két szakaszra lehet osztani a forint szempontjából: